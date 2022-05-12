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جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى
جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)، وذلك في أول تجربة كبيرة لها بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T17:49+0000
2022-05-12T17:49+0000
2022-05-12T17:49+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه تم رصد عمليات الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ في الساعة 6:29 مساءً. وأوضح أن الصواريخ حلقت لنحو 360 كيلومترا على ارتفاع أقصى بلغ 90 كيلومترا.وأشار إلى أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا مفصلا.وأكد أن "سلسلة التجارب الصاروخية الشمالية الأخيرة تمثل استفزازا جادا وتقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي"، كما حثت بيونغ يانغ على التوقف الفوري عن مثل هذه السلوكيات.يذكر أن هذا هو الاختبار الـ 16 للأسلحة الذي تجريه كوريا الشمالية في عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/وزير-الدفاع-الياباني-كوريا-الشمالية-قد-تجري-تجربة-نووية-هذا-الشهر-1061941691.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى
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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)، وذلك في أول تجربة كبيرة لها بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.
وحسب وكالة "يونهاب"
، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه تم رصد عمليات الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ في الساعة 6:29 مساءً.
وأوضح أن الصواريخ حلقت لنحو 360 كيلومترا على ارتفاع أقصى بلغ 90 كيلومترا.
وأشار إلى أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
تجريان تحليلا مفصلا.
وأكد أن "سلسلة التجارب الصاروخية الشمالية الأخيرة تمثل استفزازا جادا وتقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي"، كما حثت بيونغ يانغ على التوقف الفوري عن مثل هذه السلوكيات.
كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع، قوله إن الاختبارات الأخيرة تضمنت ما يسميه الشمال قاذفات صواريخ متعددة كبيرة جدا، حيث تم إطلاق القذائف على فترات تبلغ نحو 20 ثانية.
يذكر أن هذا هو الاختبار الـ 16 للأسلحة الذي تجريه كوريا الشمالية
في عام 2022.