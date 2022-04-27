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https://arabic.sputniknews.com/20220427/أحدث-صواريخ-كوريا-الشمالية-النووية-تظهر-في-عرضها-العسكري-فيديو-1061658971.html
أحدث صواريخ كوريا الشمالية النووية تظهر في عرضها العسكري... فيديو
أحدث صواريخ كوريا الشمالية النووية تظهر في عرضها العسكري... فيديو
عرضت كوريا الشمالية أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات خلال الاستعراض العسكري، الذي أجرته بمناسبة ذكرى تأسيس جيشها. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T09:41+0000
2022-04-27T09:41+0000
العالم
كوريا الشمالية
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من العرض العسكري، الذي جدد فيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التهديد باستخدام السلاح النووي ضد أعداء البلاد.وأجرت بيونغ يانغ العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري على يد المؤسس "كيم إيل-سونغ" عام 1932، الذي تأسس كقوات لحرب العصابات لمواجهة اليابان.وشهد العرض ظهور أنواع مختلفة من الصواريخ العابرة للقارات التي تطورها كوريا الشمالية تم تحميلها على متن مركبات أبرزها "هواسونغ - 8" وهو صاروخ فرط صوتي، وصاروخ "هواسونغ - 17" العابر للقارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/وكالة-كوريا-الشمالية-تجري-مساء-اليوم-عرضا-عسكريا-لأحدث-صواريخها-1061543308.html
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العالم, كوريا الشمالية

أحدث صواريخ كوريا الشمالية النووية تظهر في عرضها العسكري... فيديو

09:41 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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عرضت كوريا الشمالية أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات خلال الاستعراض العسكري، الذي أجرته بمناسبة ذكرى تأسيس جيشها.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من العرض العسكري، الذي جدد فيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التهديد باستخدام السلاح النووي ضد أعداء البلاد.
وأجرت بيونغ يانغ العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري على يد المؤسس "كيم إيل-سونغ" عام 1932، الذي تأسس كقوات لحرب العصابات لمواجهة اليابان.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
وكالة: كوريا الشمالية تجري مساء اليوم عرضا عسكريا لأحدث صواريخها
24 أبريل, 09:37 GMT
وشهد العرض ظهور أنواع مختلفة من الصواريخ العابرة للقارات التي تطورها كوريا الشمالية تم تحميلها على متن مركبات أبرزها "هواسونغ - 8" وهو صاروخ فرط صوتي، وصاروخ "هواسونغ - 17" العابر للقارات.
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