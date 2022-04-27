https://arabic.sputniknews.com/20220427/أحدث-صواريخ-كوريا-الشمالية-النووية-تظهر-في-عرضها-العسكري-فيديو-1061658971.html
أحدث صواريخ كوريا الشمالية النووية تظهر في عرضها العسكري... فيديو
أحدث صواريخ كوريا الشمالية النووية تظهر في عرضها العسكري... فيديو
عرضت كوريا الشمالية أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات خلال الاستعراض العسكري، الذي أجرته بمناسبة ذكرى تأسيس جيشها. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T09:41+0000
2022-04-27T09:41+0000
2022-04-27T09:41+0000
العالم
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625892_0:259:3000:1947_1920x0_80_0_0_8e6a0dcdbdb8be38ed29e6847bed5fd2.jpg
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من العرض العسكري، الذي جدد فيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التهديد باستخدام السلاح النووي ضد أعداء البلاد.وأجرت بيونغ يانغ العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري على يد المؤسس "كيم إيل-سونغ" عام 1932، الذي تأسس كقوات لحرب العصابات لمواجهة اليابان.وشهد العرض ظهور أنواع مختلفة من الصواريخ العابرة للقارات التي تطورها كوريا الشمالية تم تحميلها على متن مركبات أبرزها "هواسونغ - 8" وهو صاروخ فرط صوتي، وصاروخ "هواسونغ - 17" العابر للقارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/وكالة-كوريا-الشمالية-تجري-مساء-اليوم-عرضا-عسكريا-لأحدث-صواريخها-1061543308.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625892_422:212:2799:1995_1920x0_80_0_0_6e91744979bd04a5845c65ffebed70eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الشمالية
أحدث صواريخ كوريا الشمالية النووية تظهر في عرضها العسكري... فيديو
تابعنا عبر
عرضت كوريا الشمالية أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات خلال الاستعراض العسكري، الذي أجرته بمناسبة ذكرى تأسيس جيشها.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من العرض العسكري، الذي جدد فيه زعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ أون، التهديد باستخدام السلاح النووي ضد أعداء البلاد.
وأجرت بيونغ يانغ العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي
الكوري على يد المؤسس "كيم إيل-سونغ" عام 1932، الذي تأسس كقوات لحرب العصابات لمواجهة اليابان.
وشهد العرض ظهور أنواع مختلفة من الصواريخ العابرة للقارات
التي تطورها كوريا الشمالية تم تحميلها على متن مركبات أبرزها "هواسونغ - 8" وهو صاروخ فرط صوتي، وصاروخ "هواسونغ - 17" العابر للقارات.