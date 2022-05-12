عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/في-أستراليا-قرار-وشيك-بتقييد-مبيعات-الباراسيتامول-لماذا؟-1062140256.html
في أستراليا.. قرار وشيك بتقييد مبيعات "الباراسيتامول".. لماذا؟
في أستراليا.. قرار وشيك بتقييد مبيعات "الباراسيتامول".. لماذا؟
أعلنت الهيئة المسؤولة عن تنظيم بيع العقاقير والأدوية في أستراليا أنها بصدد اتخاذ قرار بتقييد الوصول إلى عقار الباراسيتامول. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T11:05+0000
2022-05-12T11:05+0000
أستراليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102994/59/1029945939_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_4208a1590bb451b4878eecbbd2270b01.jpg
ووفقا لبيان أصدرته هيئة السلع العلاجية الأسترالية اليوم الخميس، ونشره موقع نيوز، أوضحت أنها تدرس تقييد مبيعات الباراسيتامول، وهو مسكن شائع للألم، في محاولة لوقف الجرعات الزائدة.وأكدت الهيئة أنها ستعد تقريرًا بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل، سيقارن عدد حالات التسمم بالباراسيتامول في البلاد بتلك الناجمة عن تناول مسكنات الآلام الأخرى المتاحة دون وصفة طبية.ولفتت الهيئة إلى أن المخاوف تتزايد بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن زيادة حالات التسمم والجرعات الزائدة المتعمدة من الأدوية التي يتم الحصول عليها من منافذ البيع بالتجزئة.ويعتبر الباراسيتامول أكثر مسكنات الألم شيوعًا في العالم، حيث يتوفر بدون وصفة طبية، في جميع دول العالم، ويباع كذلك في منافذ غير الصيدليات.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/علماء-يكشفون-الخطر-المميت-لدواء-باراسيتامول-1058280729.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102994/59/1029945939_60:0:1940:1410_1920x0_80_0_0_b6e8d69a0857ba3c034bc7c31dd95481.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أستراليا

في أستراليا.. قرار وشيك بتقييد مبيعات "الباراسيتامول".. لماذا؟

11:05 GMT 12.05.2022
© AP Photo / Toby Talbotأدوية باراسيتامول
أدوية باراسيتامول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Toby Talbot
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الهيئة المسؤولة عن تنظيم بيع العقاقير والأدوية في أستراليا أنها بصدد اتخاذ قرار بتقييد الوصول إلى عقار الباراسيتامول.
ووفقا لبيان أصدرته هيئة السلع العلاجية الأسترالية اليوم الخميس، ونشره موقع نيوز، أوضحت أنها تدرس تقييد مبيعات الباراسيتامول، وهو مسكن شائع للألم، في محاولة لوقف الجرعات الزائدة.
أدوية وميزان لقياس درجة الحرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
علماء يكشفون الخطر المميت لدواء "باراسيتامول"
10 فبراير, 05:54 GMT
وأكدت الهيئة أنها ستعد تقريرًا بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل، سيقارن عدد حالات التسمم بالباراسيتامول في البلاد بتلك الناجمة عن تناول مسكنات الآلام الأخرى المتاحة دون وصفة طبية.

وقالت إنها دعت مجموعة من الأكاديميين إلى فك الأرقام الخاصة بتقارير الجرعات الزائدة - بما في ذلك عروض قسم الطوارئ والقبول في المستشفيات المتعلقة بالباراسيتامول - في محاولة لفهم ما إذا كانت الضوابط على مسكنات الألم الشعبية بحاجة إلى أن تكون كذلك.

ولفتت الهيئة إلى أن المخاوف تتزايد بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن زيادة حالات التسمم والجرعات الزائدة المتعمدة من الأدوية التي يتم الحصول عليها من منافذ البيع بالتجزئة.
وقال البيان: "هذا التقرير يهدف إلى مساعدة الهيئة في النظر فيما إذا كان هناك ما يبرر أي تغييرات لجدولة الباراسيتامول، بما في ذلك التحكم في الوصول أو الشراء".
ويعتبر الباراسيتامول أكثر مسكنات الألم شيوعًا في العالم، حيث يتوفر بدون وصفة طبية، في جميع دول العالم، ويباع كذلك في منافذ غير الصيدليات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала