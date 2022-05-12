https://arabic.sputniknews.com/20220512/في-أستراليا-قرار-وشيك-بتقييد-مبيعات-الباراسيتامول-لماذا؟-1062140256.html
في أستراليا.. قرار وشيك بتقييد مبيعات "الباراسيتامول".. لماذا؟
في أستراليا.. قرار وشيك بتقييد مبيعات "الباراسيتامول".. لماذا؟
أعلنت الهيئة المسؤولة عن تنظيم بيع العقاقير والأدوية في أستراليا أنها بصدد اتخاذ قرار بتقييد الوصول إلى عقار الباراسيتامول. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T11:05+0000
2022-05-12T11:05+0000
2022-05-12T11:05+0000
أستراليا
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ووفقا لبيان أصدرته هيئة السلع العلاجية الأسترالية اليوم الخميس، ونشره موقع نيوز، أوضحت أنها تدرس تقييد مبيعات الباراسيتامول، وهو مسكن شائع للألم، في محاولة لوقف الجرعات الزائدة.وأكدت الهيئة أنها ستعد تقريرًا بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل، سيقارن عدد حالات التسمم بالباراسيتامول في البلاد بتلك الناجمة عن تناول مسكنات الآلام الأخرى المتاحة دون وصفة طبية.ولفتت الهيئة إلى أن المخاوف تتزايد بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن زيادة حالات التسمم والجرعات الزائدة المتعمدة من الأدوية التي يتم الحصول عليها من منافذ البيع بالتجزئة.ويعتبر الباراسيتامول أكثر مسكنات الألم شيوعًا في العالم، حيث يتوفر بدون وصفة طبية، في جميع دول العالم، ويباع كذلك في منافذ غير الصيدليات.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/علماء-يكشفون-الخطر-المميت-لدواء-باراسيتامول-1058280729.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا
في أستراليا.. قرار وشيك بتقييد مبيعات "الباراسيتامول".. لماذا؟
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أعلنت الهيئة المسؤولة عن تنظيم بيع العقاقير والأدوية في أستراليا أنها بصدد اتخاذ قرار بتقييد الوصول إلى عقار الباراسيتامول.
ووفقا لبيان أصدرته هيئة السلع العلاجية الأسترالية اليوم الخميس، ونشره موقع نيوز
، أوضحت أنها تدرس تقييد مبيعات الباراسيتامول، وهو مسكن شائع للألم، في محاولة لوقف الجرعات الزائدة.
وأكدت الهيئة أنها ستعد تقريرًا بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل، سيقارن عدد حالات التسمم
بالباراسيتامول في البلاد بتلك الناجمة عن تناول مسكنات الآلام الأخرى المتاحة دون وصفة طبية.
وقالت إنها دعت مجموعة من الأكاديميين إلى فك الأرقام الخاصة بتقارير الجرعات الزائدة - بما في ذلك عروض قسم الطوارئ والقبول في المستشفيات المتعلقة بالباراسيتامول - في محاولة لفهم ما إذا كانت الضوابط على مسكنات الألم الشعبية بحاجة إلى أن تكون كذلك.
ولفتت الهيئة إلى أن المخاوف تتزايد بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن زيادة حالات التسمم والجرعات الزائدة المتعمدة من الأدوية التي يتم الحصول عليها من منافذ البيع بالتجزئة
.
وقال البيان: "هذا التقرير يهدف إلى مساعدة الهيئة في النظر فيما إذا كان هناك ما يبرر أي تغييرات لجدولة الباراسيتامول، بما في ذلك التحكم في الوصول أو الشراء".
ويعتبر الباراسيتامول أكثر مسكنات الألم
شيوعًا في العالم، حيث يتوفر بدون وصفة طبية، في جميع دول العالم، ويباع كذلك في منافذ غير الصيدليات.