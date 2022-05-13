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الدفاع الروسية: شويغو وأوستن يناقشان هاتفيا قضايا الأمن الدولي والوضع في أوكرانيا
الدفاع الروسية: شويغو وأوستن يناقشان هاتفيا قضايا الأمن الدولي والوضع في أوكرانيا
أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:12+0000
2022-05-13T15:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية في هذ السياق أن شويغو وأوستن ناقشا قضايا الأمن الدولي، بما في ذلك أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ناقش هاتفيا مع رئيس البنتاغون لويد أوستن قضايا الساعة المتعلقة بالأمن الدولي ، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا ، وقد جرت المحادثة بمبادرة من الجانب الأمريكي.وجاء في البيان ""في 13 أيار/ مايو، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى وزير دفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونوقشت القضايا الموضوعية للأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".وناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار، في 2 مايو/أيار، الوضع في أوكرانيا عبر الهاتف، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين.ويقول بيان الدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، أجريت اليوم محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره التركي خلوصي أكار".وأضاف: "خلال المحادثات، تمت مناقشة الوضع الحالي في أوكرانيا، بما في ذلك القضايا الإنسانية".
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الدفاع الروسية: شويغو وأوستن يناقشان هاتفيا قضايا الأمن الدولي والوضع في أوكرانيا

15:12 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 13.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في هذ السياق أن شويغو وأوستن ناقشا قضايا الأمن الدولي، بما في ذلك أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ناقش هاتفيا مع رئيس البنتاغون لويد أوستن قضايا الساعة المتعلقة بالأمن الدولي ، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا ، وقد جرت المحادثة بمبادرة من الجانب الأمريكي.
وجاء في البيان ""في 13 أيار/ مايو، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى وزير دفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونوقشت القضايا الموضوعية للأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".
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وناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار، في 2 مايو/أيار، الوضع في أوكرانيا عبر الهاتف، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين.
ويقول بيان الدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، أجريت اليوم محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره التركي خلوصي أكار".
وأضاف: "خلال المحادثات، تمت مناقشة الوضع الحالي في أوكرانيا، بما في ذلك القضايا الإنسانية".
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