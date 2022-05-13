https://arabic.sputniknews.com/20220513/الجيش-الإيراني-يحبط-عملية-اختطاف-سفينة-تجارية-إيرانية-1062177868.html

الجيش الإيراني يحبط عملية اختطاف سفينة تجارية إيرانية

الجيش الإيراني يحبط عملية اختطاف سفينة تجارية إيرانية

أحبطت القوة البحرية في الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، عملية اختطاف سفينة تجارية إيرانية من قبل "قراصنة". 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T09:46+0000

2022-05-13T09:46+0000

2022-05-13T09:46+0000

أخبار العالم الآن

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1048159698_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3880e5f5c1c67c72069e4e6d056c313d.jpg

وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الجمعة، بأن الدورية البحرية الـ 80 للجيش الإيراني قد اشتبكت مع "قراصنة"، فجر اليوم، بعد تلقيها رسالة تفيد بأن قراصنة مجهولين شنوا هجوما على سفينة تجارية إيرانية في خليج عدن.وأكدت أنه فور وصول فريق الحماية البحرية التابعة للجيش الإيراني، والمرافقة إلى المنطقة وتبادل إطلاق النار، لاذ القراصنة بالفرار، في وقت تواصل السفينة التجارية الإيرانية مسارها إلى وجهتها المحددة.وأشارت إلى أن ظاهرة القرصنة قد انتشرت منذ عدة سنوات، وهو ما دعا السفن العسكرية الإيرانية إلى القيام بدوريات بحيرة ومرافقة الأسطول التجاري لإيران ودول أخرى في خليج عدن والمحيط الهندي، منذ العام 2008.وفي السياق ذاته، اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري فرضت على البحرية الأمريكية "أكبر نسبة من الإذلال"، وعليه قد تقدم هؤلاء بشكوى إلى محكمة لاهاي الدولية.وأشار فدوي، أمس الخميس، إلى أن "القوة العسكرية الأمريكية ترتكز على القوة البحرية التي تعد الأقوى في العالم، ولكنها أصبحت في أدنى المستويات، وأكثرها إذلالا، بفضل سلاح البحر التابع للحرس الثوري، وبذلك فقد رفعت واشنطن شكوى دولية ضد إيران"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".كما نوه فدوي إلى الحرب المفروضة من جانب "نظام صدام" في العراق على الجمهورية الإسلامية (1980-1988)، مبينا أن 87 دولة قدمت الدعم إلى "الكيان البعثي العراقي" آنذك دون أن يؤدي ذلك لأي نتيجة، بينما حققت إيران نتائج جيدة في هذه الحرب.وأردف فدوي: "انتصارنا في ساحات الحرب العسكرية، خير دليل على كفاءاتنا لتحقيق الإنجازات والانتصارات في ساحات العلوم والتكنولوجيا أيضا".

https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-يعتبر-أن-البحرية-الإيرانية-أذلت-نظيرتها-الأمريكية-1062161376.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن, إيران