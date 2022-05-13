https://arabic.sputniknews.com/20220513/الحسابات-الوهمية-تتسبب-في-عزوف-ماسك-عن-شراء-تويتر-1062179464.html
"الحسابات الوهمية" تتسبب في عزوف ماسك عن شراء "تويتر"
"الحسابات الوهمية" تتسبب في عزوف ماسك عن شراء "تويتر"
علّق إيلون ماسك صفقة "تويتر" مؤقتًا، نظرا للتفاصيل الداعمة للإحصاءات التي تقول إن الحسابات المزيفة والوهمية تشكل بالفعل أقل من 5% من المشتركين. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:34+0000
2022-05-13T10:34+0000
2022-05-13T10:34+0000
إيلون ماسك
تويتر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061879856_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_186936addbc9ef4d2cb385b9c28614e8.jpg
وقال ماسك عبر حسابه على "تويتر": "صفقة تويتر معلقة مؤقتًا، ويوجد تفاصيل تدعم الإحصاءات التي تبين الحسابات الوهمية والمزيفة والتي تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين".وتراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 11% قبل طرحها في السوق و20% عند بدء المداولات بعد تغريدة ماسك، في حين ارتفعت أسهم "تيسلا" بنسبة 4.9%.وأفادت وكالة "رويترز"، في 25 نيسان/أبريل، أن شركة "تويتر" وافقت على صفقة تسمح باستحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عليها مقابل نحو 44 مليار دولار.وفي تدوينة نشرها إيلون ماسك، على صفحته الرسمية على "تويتر"، في 25 أبريل، أكد أن "حرية التعبير يجب أن تكون مكفولة على تويتر".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيلاروسيا-تكشف-عن-توقيع-30-اتفاقية-تعاون-مع-سوريا-1062177501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061879856_419:0:3000:1936_1920x0_80_0_0_aa1d498c6af8a80ead20116022c4cb4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, تويتر
"الحسابات الوهمية" تتسبب في عزوف ماسك عن شراء "تويتر"
تابعنا عبر
علّق إيلون ماسك صفقة "تويتر" مؤقتًا، نظرا للتفاصيل الداعمة للإحصاءات التي تقول إن الحسابات المزيفة والوهمية تشكل بالفعل أقل من 5% من المشتركين.
وقال ماسك عبر حسابه على "تويتر": "صفقة تويتر معلقة مؤقتًا، ويوجد تفاصيل تدعم الإحصاءات التي تبين الحسابات الوهمية والمزيفة والتي تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين".
وتراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 11% قبل طرحها في السوق و20% عند بدء المداولات بعد تغريدة ماسك، في حين ارتفعت أسهم "تيسلا" بنسبة 4.9%.
وأفادت وكالة "رويترز"، في 25 نيسان/أبريل، أن شركة "تويتر" وافقت على صفقة تسمح باستحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عليها مقابل نحو 44 مليار دولار.
وفي تدوينة نشرها إيلون ماسك
، على صفحته الرسمية على "تويتر"، في 25 أبريل، أكد أن "حرية التعبير يجب أن تكون مكفولة على تويتر".