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https://arabic.sputniknews.com/20220513/الحسابات-الوهمية-تتسبب-في-عزوف-ماسك-عن-شراء-تويتر-1062179464.html
"الحسابات الوهمية" تتسبب في عزوف ماسك عن شراء "تويتر"
"الحسابات الوهمية" تتسبب في عزوف ماسك عن شراء "تويتر"
علّق إيلون ماسك صفقة "تويتر" مؤقتًا، نظرا للتفاصيل الداعمة للإحصاءات التي تقول إن الحسابات المزيفة والوهمية تشكل بالفعل أقل من 5% من المشتركين. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:34+0000
2022-05-13T10:34+0000
إيلون ماسك
تويتر
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وقال ماسك عبر حسابه على "تويتر": "صفقة تويتر معلقة مؤقتًا، ويوجد تفاصيل تدعم الإحصاءات التي تبين الحسابات الوهمية والمزيفة والتي تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين".وتراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 11% قبل طرحها في السوق و20% عند بدء المداولات بعد تغريدة ماسك، في حين ارتفعت أسهم "تيسلا" بنسبة 4.9%.وأفادت وكالة "رويترز"، في 25 نيسان/أبريل، أن شركة "تويتر" وافقت على صفقة تسمح باستحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عليها مقابل نحو 44 مليار دولار.وفي تدوينة نشرها إيلون ماسك، على صفحته الرسمية على "تويتر"، في 25 أبريل، أكد أن "حرية التعبير يجب أن تكون مكفولة على تويتر".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيلاروسيا-تكشف-عن-توقيع-30-اتفاقية-تعاون-مع-سوريا-1062177501.html
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إيلون ماسك, تويتر

"الحسابات الوهمية" تتسبب في عزوف ماسك عن شراء "تويتر"

10:34 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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علّق إيلون ماسك صفقة "تويتر" مؤقتًا، نظرا للتفاصيل الداعمة للإحصاءات التي تقول إن الحسابات المزيفة والوهمية تشكل بالفعل أقل من 5% من المشتركين.
وقال ماسك عبر حسابه على "تويتر": "صفقة تويتر معلقة مؤقتًا، ويوجد تفاصيل تدعم الإحصاءات التي تبين الحسابات الوهمية والمزيفة والتي تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين".
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وتراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 11% قبل طرحها في السوق و20% عند بدء المداولات بعد تغريدة ماسك، في حين ارتفعت أسهم "تيسلا" بنسبة 4.9%.
وأفادت وكالة "رويترز"، في 25 نيسان/أبريل، أن شركة "تويتر" وافقت على صفقة تسمح باستحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عليها مقابل نحو 44 مليار دولار.
وفي تدوينة نشرها إيلون ماسك، على صفحته الرسمية على "تويتر"، في 25 أبريل، أكد أن "حرية التعبير يجب أن تكون مكفولة على تويتر".
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