https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيلاروسيا-تكشف-عن-توقيع-30-اتفاقية-تعاون-مع-سوريا-1062177501.html

بيلاروسيا تكشف عن توقيع 30 اتفاقية تعاون مع سوريا

بيلاروسيا تكشف عن توقيع 30 اتفاقية تعاون مع سوريا

عقدت رئيسة مجلس الجمهورية للجمعية الوطنية في جمهورية بيلاروسيا ناتاليا كوتشانوفا اجتماعا مع سفير الجمهورية العربية السورية في البلاد محمد العمران. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T09:44+0000

2022-05-13T09:44+0000

2022-05-13T09:44+0000

أخبار بيلاروسيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

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وقالت كوتشانوفا، عبر تلغرام، اليوم الجمعة: "الشعب البيلاروسي وسلطات بيلاروسيا دعمت دائمًا الشعب السوري في رغبته في الحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية".وأضافت: "الزيارات التي تمت واستمرت، تشهد لقاءاتنا على دعم بلداننا في هذه الظروف الصعبة، والتي كانت ولا تزال على الأرجح اليوم فيما يتعلق بسوريا بنفس الطريقة التي نتعرض بها اليوم لضغوط العقوبات من الدول الغربية".وتابعت كوتشانوفا: "بالطبع، يجب أن تكون بلادنا دائمًا معًا من أجل وضع حاجز أمام تلك المحاولات لإحداث الدمار والتدخل في الشؤون الداخلية لبلداننا. إنه غير مقبول".وأضافت: "بالنسبة لنا، كبرلمانيين، فإن تعاوننا بين البرلمانات مهم للغاية، ويسعدنا أن لدينا لجنة برلمانية دولية تتفاعل وتعمل".وأردفت كوتشانوفا: "قال رئيسنا ألكسندر غريغوريفيتش عدة مرات إننا مستعدون لتقديم أي مساعدة للشعب السوري وسوريا، أود أن أؤكد لكم أن هذا هو الحال بالفعل، أنت نفسك ربما شعرت به أثناء العمل في بلدنا".لذلك أود أن أتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم الصعب، لأن هذه وظيفة مسؤولة للغاية، لكنها في نفس الوقت ضرورية للغاية لبلداننا.نتطلع إلى تعاون وثيق ومثمر، لأننا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم بلداننا في الساحة الدولية وفي المنظمات الدولية، والدعم الذي يأتي اليوم من سوريا فيما يتعلق ببيلاروسيا، وبيلاروسيا فيما يتعلق بسوريا، يستحق كل الاحترام.وذكرت كوتشانوفا أنه قد تم التوقيع على نحو 30 اتفاقية للتعاون والتفاعل بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/الاتحاد-الأوروبي-يمنح-أوكرانيا-500-مليون-يورو-كمساعدات-عسكرية--1062174317.html

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أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم