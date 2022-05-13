https://arabic.sputniknews.com/20220513/الخارجية-المغربية-تقدر-موقف-تركيا-من-الصحراء-الغربية-1062171387.html
الخارجية المغربية "تقدر" موقف تركيا من الصحراء الغربية
الخارجية المغربية "تقدر" موقف تركيا من الصحراء الغربية
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مراكش، التأكيد على دعم بلاده "للوحدة الترابية للمغرب". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T07:35+0000
2022-05-13T07:35+0000
2022-05-13T07:35+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار المغرب اليوم
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وقال تشاووش أوغلو، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما: "أود أن أجدد التأكيد على الموقف المبدئي لتركيا بخصوص الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وأن تركيا تدعم سيادة المغرب الشقيق ووحدته الترابية"، حسبما نقله موقع "هسبرس"، يوم أمس الخميس.وشدد تشاووش أوغلو على "تطابق وجهات نظر الطرفين" بخصوص العديد من القضايا الإقليمية.ولفت إلى أن هذا الاجتماع جاء في وقت مهم، وذلك في ظل التهديد المتواصل "للمنظمات الإرهابية" في أفريقيا وآسيا.وصرح بوريطة أن المغرب "يقدر موقف تركيا بخصوص قضية الصحراء، ونحن بدورنا نؤيد تركيا في قضاياها الأساسية".وتابع: "طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك وفخامة الرئيس نعمل على تقوية العلاقات الثنائية في كل المجالات"، منوها إلى أن البلدين "الصديقين والشريكين" يتواصلان بشكل دائم حول مجموعة من القضايا، لاسيما الملف الليبي.واعتبر أن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن تركيا "فاعل نشيط في العديد من المنظمات الدولية".وفي هذا الاطار، أكد بوريطة أن الجانبين اتفقا على تبادل الزيارات، بالإضافة لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتكثيف اللقاءات بين القطاع الخاص بالبلدين.وخلص إلى أن البلدين يتقاسمان نفس وجهات النظر بخصوص مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/ملك-الأردن-يلتقي-الرئيس-الأمريكي-في-البيت-الأبيض-1062170849.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار المغرب اليوم
الخارجية المغربية "تقدر" موقف تركيا من الصحراء الغربية
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مراكش، التأكيد على دعم بلاده "للوحدة الترابية للمغرب".
وقال تشاووش أوغلو، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما: "أود أن أجدد التأكيد على الموقف المبدئي لتركيا بخصوص الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وأن تركيا تدعم سيادة المغرب الشقيق ووحدته الترابية"، حسبما نقله موقع "هسبرس
"، يوم أمس الخميس.
وشدد تشاووش أوغلو على "تطابق وجهات نظر الطرفين" بخصوص العديد من القضايا الإقليمية.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع جاء في وقت مهم، وذلك في ظل التهديد المتواصل "للمنظمات الإرهابية" في أفريقيا وآسيا.
وصرح بوريطة أن المغرب "يقدر موقف تركيا بخصوص قضية الصحراء، ونحن بدورنا نؤيد تركيا في قضاياها الأساسية".
وتابع: "طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك وفخامة الرئيس نعمل على تقوية العلاقات الثنائية في كل المجالات"، منوها إلى أن البلدين "الصديقين والشريكين" يتواصلان بشكل دائم حول مجموعة من القضايا، لاسيما الملف الليبي.
واعتبر أن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن تركيا
"فاعل نشيط في العديد من المنظمات الدولية".
وفي هذا الاطار، أكد بوريطة أن الجانبين اتفقا على تبادل الزيارات، بالإضافة لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتكثيف اللقاءات بين القطاع الخاص بالبلدين.
وخلص إلى أن البلدين يتقاسمان نفس وجهات النظر بخصوص مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.