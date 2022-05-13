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ملك الأردن يلتقي بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض
ملك الأردن يلتقي بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض
يجتمع الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية واشنطن. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T07:15+0000
2022-05-13T07:16+0000
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال تلفزيون "المملكة" إن "القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية".وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 12 أيار/مايو، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال زيارته إلى أمريكا، ولقائه برئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تناول الاجتماع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).وتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، الاثنين الماضي، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وتأتي الجائزة تقديرا لدورهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان، وتعزيز فرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيلاروسيا-تمنح-جنسيتها-لعشرات-الأجانب-1062170257.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية

ملك الأردن يلتقي بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

07:15 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 07:16 GMT 13.05.2022)
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Yousef Allan
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يجتمع الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال تلفزيون "المملكة" إن "القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية".
وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 12 أيار/مايو، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال زيارته إلى أمريكا، ولقائه برئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تناول الاجتماع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
مبنى برلمان بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
بيلاروسيا تمنح جنسيتها لعشرات الأجانب
07:04 GMT
وتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، الاثنين الماضي، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي الجائزة تقديرا لدورهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان، وتعزيز فرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.
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