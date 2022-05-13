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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/ترامب-ينتقد-مشروع-قانون-بايدن-العملاق-للمساعدات-الأوكرانية-1062166773.html
ترامب ينتقد بايدن: لماذا نعطي أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا
ترامب ينتقد بايدن: لماذا نعطي أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا
انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الولايات المتحدة لعملها على تقديم أكثر من 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا وسط، وحث أوروبا على بذل المزيد من الجهد... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T02:15+0000
2022-05-13T02:16+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان يوم الخميس: "لماذا نعطي أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا بينما تعطي أوروبا، بالمقارنة، القليل جدا، ومن الواضح أنها تأثرت بالغزو الروسي أكثر بكثير من الولايات المتحدة".وقال ترامب إنه قادر على جعل الدول الأوروبية تدفع حصتها العادلة لحلف شمال الأطلسي ويجب على إدارة بايدن أن تفعل الشيء نفسه.وأضاف ترامب أن الصين وغيرها "تجني أموالا طائلة" فيما يتعلق بمليارات الدولارات التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ فبراير.يشار إلى أنه إذا أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات الأوكرانية البالغ 40 مليار دولار الأسبوع المقبل، فستكون الولايات المتحدة قد أذنت بما يقرب من 60 مليار دولار في المجموع لأوكرانيا في السنوات الأخيرة.وقال السناتور الأمريكي راند بول في وقت سابق من يوم الخميس إن أكبر خمس دول فقط في العالم تنفق أكثر من 60 مليار دولار على النفقات العسكرية وهذا الرقم يساوي تقريبا الرقم الذي تنفقه روسيا.وأضاف السناتور الجمهوري أنه سيتعين على الولايات المتحدة اقتراض الأموال من الصين من أجل إعطائها لأوكرانيا.وقال بول إن المجموع البالغ 60 مليار دولار هو أكثر من ذلك الذي تم إنفاقه على أبحاث السرطان أو تحصيله في ضرائب الغاز، ويتجاوز ميزانيات وزارة الأمن الداخلي والطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/ترامب-يعتبر-أن-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا-أصبحت-ممكنة-بسبب-عدم-كفاءة-بايدن-1061789209.html
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أخبار أوكرانيا

ترامب ينتقد بايدن: لماذا نعطي أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا

02:15 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 02:16 GMT 13.05.2022)
© AP Photo / LM Oteroالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / LM Otero
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انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الولايات المتحدة لعملها على تقديم أكثر من 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا وسط، وحث أوروبا على بذل المزيد من الجهد للتعامل مع مخاوفها الإقليمية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في بيان يوم الخميس: "لماذا نعطي أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا بينما تعطي أوروبا، بالمقارنة، القليل جدا، ومن الواضح أنها تأثرت بالغزو الروسي أكثر بكثير من الولايات المتحدة".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول الإمساك بكرة بيسبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
ترامب يعتبر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت ممكنة بسبب عدم كفاءة بايدن
2 مايو, 02:39 GMT
وقال ترامب إنه قادر على جعل الدول الأوروبية تدفع حصتها العادلة لحلف شمال الأطلسي ويجب على إدارة بايدن أن تفعل الشيء نفسه.
وأضاف ترامب أن الصين وغيرها "تجني أموالا طائلة" فيما يتعلق بمليارات الدولارات التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ فبراير.
يشار إلى أنه إذا أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات الأوكرانية البالغ 40 مليار دولار الأسبوع المقبل، فستكون الولايات المتحدة قد أذنت بما يقرب من 60 مليار دولار في المجموع لأوكرانيا في السنوات الأخيرة.
وقال السناتور الأمريكي راند بول في وقت سابق من يوم الخميس إن أكبر خمس دول فقط في العالم تنفق أكثر من 60 مليار دولار على النفقات العسكرية وهذا الرقم يساوي تقريبا الرقم الذي تنفقه روسيا.
وأضاف السناتور الجمهوري أنه سيتعين على الولايات المتحدة اقتراض الأموال من الصين من أجل إعطائها لأوكرانيا.
وقال بول إن المجموع البالغ 60 مليار دولار هو أكثر من ذلك الذي تم إنفاقه على أبحاث السرطان أو تحصيله في ضرائب الغاز، ويتجاوز ميزانيات وزارة الأمن الداخلي والطاقة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:49 GMT
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