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https://arabic.sputniknews.com/20220513/رئيس-الوزراء-الجورجي-يعد-شعبه-بالسلام-مع-روسيا-1062182879.html
رئيس الوزراء الجورجي يعد شعبه "بالسلام مع روسيا"
رئيس الوزراء الجورجي يعد شعبه "بالسلام مع روسيا"
ضمن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي للشعب الجورجي السلام مع روسيا، ووعد بألا تشارك بلاده في أي صراعات عسكرية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:03+0000
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روسيا
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وقال غاريباشفيلي للصحفيين: "نضمن لشعبنا أن السلام سيكون على المدى الطويل، ولن تكون هناك جبهة ثانية ولا حرب في البلاد بل على العكس ستكون هناك تنمية وبناء وسلام".وأعرب غاريباشفيلي عن ثقته في أن الاستقرار والتنمية والسلام في البلاد، هي من إنجازات مؤسسة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم.وأضاف رئيس الوزراء أن السلطات "لن تستسلم لاستفزازات المعارضة"، والتي تريد إدخال "التخريب" في الأوضاع في البلاد.اعتبر ساندرو راكفاشفيلي، النائب عن حزب "غيرشي" البرلماني المعارض، يوم 12 نيسان/أبريل، أن دعوات نواب مسؤولي كييف لفتح جبهة ثانية على أراضي جورجيا منقوصة وغير مفهومة.وقال راكفياشفيلي، اليوم الخميس: "كيف يتخيلون ذلك؟... لا أعتقد أن أي شخص سيبدأ بجدية مثل هذا النقاش".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الحسابات-الوهمية-تتسبب-في-عزوف-ماسك-عن-شراء-تويتر-1062179464.html
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رئيس الوزراء الجورجي يعد شعبه "بالسلام مع روسيا"

12:03 GMT 13.05.2022
© Sputnik . George Bazaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي
رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . George Bazaev
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ضمن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي للشعب الجورجي السلام مع روسيا، ووعد بألا تشارك بلاده في أي صراعات عسكرية.
وقال غاريباشفيلي للصحفيين: "نضمن لشعبنا أن السلام سيكون على المدى الطويل، ولن تكون هناك جبهة ثانية ولا حرب في البلاد بل على العكس ستكون هناك تنمية وبناء وسلام".
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
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وأعرب غاريباشفيلي عن ثقته في أن الاستقرار والتنمية والسلام في البلاد، هي من إنجازات مؤسسة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم.
وأضاف رئيس الوزراء أن السلطات "لن تستسلم لاستفزازات المعارضة"، والتي تريد إدخال "التخريب" في الأوضاع في البلاد.
اعتبر ساندرو راكفاشفيلي، النائب عن حزب "غيرشي" البرلماني المعارض، يوم 12 نيسان/أبريل، أن دعوات نواب مسؤولي كييف لفتح جبهة ثانية على أراضي جورجيا منقوصة وغير مفهومة.
وقال راكفياشفيلي، اليوم الخميس: "كيف يتخيلون ذلك؟... لا أعتقد أن أي شخص سيبدأ بجدية مثل هذا النقاش".
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