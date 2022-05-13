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https://arabic.sputniknews.com/20220513/شقيق-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-لن-نترك-حقها-ونطالب-بتحقيق-دولي-شفاف-1062169058.html
شقيق الصحفية شيرين أبو عاقلة: لن نترك حقها ونطالب بتحقيق دولي شفاف
شقيق الصحفية شيرين أبو عاقلة: لن نترك حقها ونطالب بتحقيق دولي شفاف
أكد أنطون أبو عاقلة شقيق الصحفية شيرين أبو عاقلة، أنهم لن يتركوا حقها، مطالبًا بلجنة تحقيق دولية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T06:31+0000
2022-05-13T06:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، قال أنطون: " لن نترك حق شيرين ونطلب تحقيق دولي شفاف بالتعاون مع السلطة الفلسطينية".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تعهد، أمس الخميس، بعد أن منح اسم الصحفية شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة "المجرمين" الذين اغتالوا أبو عاقلة.ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتلت المراسلة الصحفية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام تلك القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.وقد أصيب، في اليوم نفسه، زميلها الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، إلا أن وضعه الآن مستقر.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يطالب-بتحقيق-لمحاسبة-قاتلي-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062142625.html
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أخبار فلسطين اليوم

شقيق الصحفية شيرين أبو عاقلة: لن نترك حقها ونطالب بتحقيق دولي شفاف

06:31 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 06:32 GMT 13.05.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكد أنطون أبو عاقلة شقيق الصحفية شيرين أبو عاقلة، أنهم لن يتركوا حقها، مطالبًا بلجنة تحقيق دولية.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، قال أنطون: " لن نترك حق شيرين ونطلب تحقيق دولي شفاف بالتعاون مع السلطة الفلسطينية".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتحقيق لمحاسبة قاتلي الصحفية شيرين أبو عاقلة
أمس, 11:40 GMT
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تعهد، أمس الخميس، بعد أن منح اسم الصحفية شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة "المجرمين" الذين اغتالوا أبو عاقلة.

أيضا فإن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، كان قد تعهد هو الآخر "بتقديم ملف استشهاد أبو عاقلة لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المقبلة".

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتلت المراسلة الصحفية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام تلك القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.

أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما تلقت الرصاص على الرغم من كونها ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.

وقد أصيب، في اليوم نفسه، زميلها الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، إلا أن وضعه الآن مستقر.
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