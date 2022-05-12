https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يطالب-بتحقيق-لمحاسبة-قاتلي-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062142625.html

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتحقيق لمحاسبة قاتلي الصحفية شيرين أبو عاقلة

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتحقيق لمحاسبة قاتلي الصحفية شيرين أبو عاقلة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة إجراء تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T11:40+0000

2022-05-12T11:40+0000

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أخبار فلسطين اليوم

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ووفقا لشبكة فلسطين الإخبارية، دعا غوتيريش إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف وضمان محاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".ورفض أمين عام الأمم المتحدة ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من اعتداءات في مناطق النزاع وخاصة في فلسطين.وقال: "يجب أن يكون العاملون في مجال الإعلام قادرين على أداء عملهم بحرية ودون مضايقة أو ترهيب أو خوف من استهدافهم".وقدم غوتيريش التعازي لأسرة أبو عاقلة، متمنيا الشفاء العاجل لزميلها الصحفي علي سمودي الذي أصيب في الحادث نفسه.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/هآرتس-شيرين-أبو-عاقلة-كانت-على-بعد-150-مترا-من-القوات-الإسرائيلية-لحظة-استهدافها--1062123602.html

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