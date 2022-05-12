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https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يطالب-بتحقيق-لمحاسبة-قاتلي-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062142625.html
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتحقيق لمحاسبة قاتلي الصحفية شيرين أبو عاقلة
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتحقيق لمحاسبة قاتلي الصحفية شيرين أبو عاقلة
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة إجراء تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T11:40+0000
2022-05-12T11:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لشبكة فلسطين الإخبارية، دعا غوتيريش إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف وضمان محاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".ورفض أمين عام الأمم المتحدة ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من اعتداءات في مناطق النزاع وخاصة في فلسطين.وقال: "يجب أن يكون العاملون في مجال الإعلام قادرين على أداء عملهم بحرية ودون مضايقة أو ترهيب أو خوف من استهدافهم".وقدم غوتيريش التعازي لأسرة أبو عاقلة، متمنيا الشفاء العاجل لزميلها الصحفي علي سمودي الذي أصيب في الحادث نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/هآرتس-شيرين-أبو-عاقلة-كانت-على-بعد-150-مترا-من-القوات-الإسرائيلية-لحظة-استهدافها--1062123602.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتحقيق لمحاسبة قاتلي الصحفية شيرين أبو عاقلة

11:40 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة إجراء تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
ووفقا لشبكة فلسطين الإخبارية، دعا غوتيريش إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف وضمان محاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
اغتيال شيرين أبو عاقلة: تحقيق إسرائيلي يكشف نوع السلاح والوحدة العسكرية التي أطلقت الرصاص
أمس, 21:15 GMT
ورفض أمين عام الأمم المتحدة ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من اعتداءات في مناطق النزاع وخاصة في فلسطين.

وأكد غوتيريش أن الصحفيين "يجب ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف والاعتداءات في أي مكان"

وقال: "يجب أن يكون العاملون في مجال الإعلام قادرين على أداء عملهم بحرية ودون مضايقة أو ترهيب أو خوف من استهدافهم".

وأضاف أن "الصحافة الحرة ضرورية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".

وقدم غوتيريش التعازي لأسرة أبو عاقلة، متمنيا الشفاء العاجل لزميلها الصحفي علي سمودي الذي أصيب في الحادث نفسه.
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