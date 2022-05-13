https://arabic.sputniknews.com/20220513/فيديو-يظهر-جنودا-إسرائيليين-ينقلون-زميلا-لهم-أصيب-في-اشتباكات-جنين-1062169952.html
فيديو يظهر جنودا إسرائيليين ينقلون زميلا لهم أصيب في اشتباكات جنين
فيديو يظهر جنودا إسرائيليين ينقلون زميلا لهم أصيب في اشتباكات جنين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر جنودا إسرائيليين ينقلون زميلا لهم أصيب خلال الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T06:56+0000
2022-05-13T06:56+0000
2022-05-13T06:56+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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المقطع نشرته في البداية كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام.ويظهر في المقطع عدد من الجنود الإسرائيليين يحملون زميلا لهم، قد أصيب خلال الاشتباكات مع سكان المخيم.وتدور الاشتباكات في جنين منذ أيام، ردا على "العمليات التخريبية التي قام بها فلسطينيون في الآونة الأخيرة"، على حد تعبير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.وقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام جنين، حيث قتلت برصاصة في الرأس، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
فيديو يظهر جنودا إسرائيليين ينقلون زميلا لهم أصيب في اشتباكات جنين
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر جنودا إسرائيليين ينقلون زميلا لهم أصيب خلال الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين.
المقطع نشرته في البداية كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة
الإسلامية "حماس"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام.
ويظهر في المقطع عدد من الجنود الإسرائيليين يحملون زميلا لهم، قد أصيب خلال الاشتباكات مع سكان المخيم.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن القوات الإسرائيلية ووحدة اليمام الخاصة تنفذ صباح اليوم عمليات واسعة في وادي برقين والمخيم في مدينة جنين.
وتدور الاشتباكات في جنين منذ أيام، ردا على "العمليات التخريبية التي قام بها فلسطينيون في الآونة الأخيرة"، على حد تعبير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة
، مراسلة قناة "الجزيرة"، أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام جنين، حيث قتلت برصاصة في الرأس، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.