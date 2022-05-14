https://arabic.sputniknews.com/20220514/إيران-تعلن-احتجاز-ناقلة-نفط-في-مياه-الخليج-وتعتقل-طاقمها-1062214607.html
إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج وتعتقل طاقمها
إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج وتعتقل طاقمها
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، احتجاز سفينة في مياه الخليج، تحمل "وقودا مهربا"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال طاقمها. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:04+0000
2022-05-14T10:04+0000
2022-05-14T10:04+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047707972_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_944c28d0a1d8aeb7c6c1361371184cdc.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، قوله إن "البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة التي كانت تحمل 42 ألف لتر من الوقود المهرب".وأضاف قهرماني أن "عناصر الفيلق الخامس التابع للحرس الثوري الإيراني، اتخذوا هذا الإجراء بالتنسيق مع النائب العام في المحافظة".وأفاد بأن "طاقم السفينة المكون من 4 أفراد رهن الاعتقال لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية".ولم يقدم رئيس قضاة مقاطعة هرمزغان، مزيدًا من المعلومات حول هويات أفراد الطاقم الأربعة وجنسياتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-يعتبر-أن-البحرية-الإيرانية-أذلت-نظيرتها-الأمريكية-1062161376.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047707972_197:0:1006:607_1920x0_80_0_0_f2a118b0b90edc29f3d6e303784a52ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج وتعتقل طاقمها
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، احتجاز سفينة في مياه الخليج، تحمل "وقودا مهربا"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال طاقمها.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، قال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، قوله إن "البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة التي كانت تحمل 42 ألف لتر من الوقود المهرب".
وأضاف قهرماني أن "عناصر الفيلق الخامس التابع للحرس الثوري الإيراني
، اتخذوا هذا الإجراء بالتنسيق مع النائب العام في المحافظة".
وأفاد بأن "طاقم السفينة المكون من 4 أفراد رهن الاعتقال لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية".
وأشار قهرماني إلى أن "مرتكبي التهريب المنظم للوقود، يحكم عليهم بالإضافة للغرامات والسجن، بمصادرة الممتلكات الناتجة عن الجريمة لصالح الحكومة".
ولم يقدم رئيس قضاة مقاطعة هرمزغان، مزيدًا من المعلومات حول هويات أفراد الطاقم الأربعة وجنسياتهم.