https://arabic.sputniknews.com/20220514/الجزائر-تستنكر-قرار-فيفا-بشأن-شكوى-مباراة-التأهل-إلى-كأس-العالم-أمام-الكاميرون-1062225703.html
الجزائر تستنكر قرار "فيفا" بشأن شكوى مباراة التأهل إلى كأس العالم أمام الكاميرون
الجزائر تستنكر قرار "فيفا" بشأن شكوى مباراة التأهل إلى كأس العالم أمام الكاميرون
رد الاتحاد الجزائري لكرة القدم على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أحقية منتخب الجزائر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:22+0000
2022-05-14T13:22+0000
2022-05-14T13:22+0000
مجتمع
رياضة
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وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت في بيان، عن رد لجنة التحكيم في الفيفا على ملف الشكوى الذي تقدمت به الجزائر، وقالت إن فيفا "لا يستجيب بأي شكل من الأشكال للطلبات المقدمة في الملف"، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية.واستنكر الاتحاد الجزائري رد فيفا، مؤكدا أنه لا يزال ينتظر ردا واضحا وموضوعيا حول ملف الشكوى بشأن "التحكيم المشبوه" للمباراة.وأكد الاتحاد الجزائري أنه استعان بوكالة مستقلة لإثبات وقوع ما وصفه بالـ"تحكيم المشبوه" للمباراة، وقال إنه "بعد التقييمات الفنية والعلمية، تبيّن أن تحكيم مباراة 29 مارس بين الجزائر والكاميرون، كان مشبوها".وأضاف البيان الجزائري أن تقارير الوكالة أثبتت أن قرارات حكم المباراة "كانت منحازة بنسبة 100 بالمئة إلى المنتخب الكاميروني، حيث تم إلغاء ركلة جزاء وهدف مؤكد للمنتخب الجزائري، مع احتساب هدف غير صحيح للكاميرون".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
الجزائر تستنكر قرار "فيفا" بشأن شكوى مباراة التأهل إلى كأس العالم أمام الكاميرون
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رد الاتحاد الجزائري لكرة القدم على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أحقية منتخب الجزائر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت في بيان، عن رد لجنة التحكيم في الفيفا على ملف الشكوى الذي تقدمت به الجزائر، وقالت إن فيفا "لا يستجيب بأي شكل من الأشكال للطلبات المقدمة في الملف"، حسبما نقلت صحيفة "الشروق"
الجزائرية.
وأضاف البيان أن رد فيفا لم يتضمن أي إشارة إلى حكم المباراة في حين أن شكوى الاتحاد الجزائري أشارت بدقة إلى المواقف التي تعتبر مثيرة للجدل، بغية الحصول على إجابات واضحة ودقيقة بشأنها.
واستنكر الاتحاد الجزائري رد فيفا، مؤكدا أنه لا يزال ينتظر ردا واضحا وموضوعيا حول ملف الشكوى بشأن "التحكيم المشبوه" للمباراة.
وأكد الاتحاد الجزائري أنه استعان بوكالة مستقلة لإثبات وقوع ما وصفه بالـ"تحكيم المشبوه" للمباراة، وقال إنه "بعد التقييمات الفنية والعلمية، تبيّن أن تحكيم مباراة 29 مارس بين الجزائر والكاميرون، كان مشبوها".
وأضاف البيان الجزائري أن تقارير الوكالة أثبتت أن قرارات حكم المباراة "كانت منحازة بنسبة 100 بالمئة إلى المنتخب الكاميروني، حيث تم إلغاء ركلة جزاء وهدف مؤكد للمنتخب الجزائري، مع احتساب هدف غير صحيح للكاميرون".