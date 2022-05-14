https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-أبو-ظبي-لتقديم-واجب-العزاء-في-الشيخ-خليفة-بن-زايد-1062231717.html

الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى أبو ظبي لتقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد

الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى أبو ظبي لتقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزغ، سيتوجه إلى أبو ظبي لتقديم واجب العزاء في الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ خليفة بن... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T15:40+0000

2022-05-14T15:40+0000

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وأكد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، أن الرئيس هرتزوغ سيشارك في تقديم واجب العزاء في أبو ظبي، حيث سيتوجه إلى الإمارات هذا الأسبوع، لمقابلة الرئيس الجديد محمد بن زايد.وأوضح الموقع العبري أن الرئيس الإسرائيلي سيقدم التهنئة للرئيس الإماراتي الجديد، محمد بن زايد، كما أن الأخير كان مهندس التطبيع بين بلاده وتل أبيب.وأشار إلى أن زيارة هرتزوغ المرتقبة إلى الإمارات ستكون الثانية من نوعها منذ توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2022، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

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