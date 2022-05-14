https://arabic.sputniknews.com/20220514/الصين-تعتزم-بناء-أضخم-سد-مائي-دون-أي-تدخل-بشري-1062213136.html
الصين تعتزم بناء أضخم سد مائي دون أي تدخل بشري
الصين تعتزم بناء أضخم سد مائي دون أي تدخل بشري
تعتزم الصين تشييد أكبر سد مائي بحلول عام 2024، دون تدخل العنصر البشري في عملية البناء، حيث ستعتمد فقط على طابعة ثلاثية الأبعاد لبناء السد الذي من المنتظر أن... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:43+0000
2022-05-14T09:43+0000
2022-05-14T09:43+0000
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الصين
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وقالت صحيفة South China Morning Post أن السد الصيني المزمع بناؤه سيتم تصميمه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أي شكل من التدخل البشري.تقرر تصميم السد مقطعا عبر الطباعة الثلاثية الأبعاد، ثم يتم التعامل مع جميع معدات البناء من جرافات وغيرها وجميع المواد التي تنقلها الشاحنات عبر الذكاء الاصطناعي.يذكر أن الصين تعتبر دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية.ورغم امتلاكها المكانة الأولى عالميا في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية، إلا أنها تمتلك عددا من السدود المائية العملاقة، التي تستخدم في توليد الطاقة.يضاف إلى ذلك تحاول الصين التوسع في مجال توليد الطاقة عن طريق إنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من المجاري المائية وهي محطة بايخهتان.ونشرت وسائل إعلام صينية صورا قالت إنها لمحطة بايخهتان، تم التقاطها في الـ 21 من أبريل/ نيسان الماضي، ومن المقرر أن تصبح المحطة التي يتم إنشاؤها جنوب غربي الصين أكبر محطة كهرمائية للطاقة قيد الإنشاء في العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الصين
الصين تعتزم بناء أضخم سد مائي دون أي تدخل بشري
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تعتزم الصين تشييد أكبر سد مائي بحلول عام 2024، دون تدخل العنصر البشري في عملية البناء، حيث ستعتمد فقط على طابعة ثلاثية الأبعاد لبناء السد الذي من المنتظر أن يصل ارتفاعه إلى 180 مترا.
وقالت صحيفة South China Morning Post
أن السد الصيني المزمع بناؤه سيتم تصميمه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أي شكل من التدخل البشري.
تقرر تصميم السد مقطعا عبر الطباعة الثلاثية الأبعاد، ثم يتم التعامل مع جميع معدات البناء من جرافات وغيرها وجميع المواد التي تنقلها الشاحنات عبر الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن الصين تعتبر دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية.
ورغم امتلاكها المكانة الأولى عالميا في مجال توليد الطاقة الكهربا
ئية من الألواح الشمسية، إلا أنها تمتلك عددا من السدود المائية العملاقة، التي تستخدم في توليد الطاقة.
يضاف إلى ذلك تحاول الصين التوسع في مجال توليد الطاقة عن طريق إنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء
من المجاري المائية وهي محطة بايخهتان.
ونشرت وسائل إعلام صينية صورا قالت إنها لمحطة بايخهتان، تم التقاطها في الـ 21 من أبريل/ نيسان الماضي، ومن المقرر أن تصبح المحطة التي يتم إنشاؤها جنوب غربي الصين أكبر محطة كهرمائية للطاقة
قيد الإنشاء في العالم.