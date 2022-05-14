https://arabic.sputniknews.com/20220514/رؤساء-الجمهورية-والوزراء-والنواب-العراقيون-يهنئون-محمد-بن-زايد-على-تنصيبه-رئيسا-للبلاد-1062230665.html

رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب العراقيون يهنئون محمد بن زايد على تنصيبه رئيسا للبلاد

رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب العراقيون يهنئون محمد بن زايد على تنصيبه رئيسا للبلاد

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T15:12+0000

2022-05-14T15:12+0000

2022-05-14T15:12+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

العراق

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وكتب صالح في برقية التهنئة: "باسمي وباسم الشعب العراقي، أتقدمُ لكم بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وتابع: "وإنني إذ أجدد تعزيتكم والشعب الإماراتي بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أُعرب لسموكم الكريم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً للمضي قدماً في العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويُرسّخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".وبدوره عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة وترسيخ أمن المنطقة.وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الكاظمي بعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة".وعبّر الكاظمي في برقية التهنئة عن "مباركته للشيخ محمد بن زايد لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد"، متمنياً أن "يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته".وشدد الكاظمي على "تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها".وهنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تولي مهامه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "الحلبوسي بعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيَّان، بمناسبة تولي مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة".وعبَّر الحلبوسي، في برقية التهنئة، عن مباركته للشيخ محمد بن زايد؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا أن يكون عهده استكمالا لنهضة البلاد التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان وخلفه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان".وأكد تطلعه إلى تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-اسد-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-بانتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062221308.html

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