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https://arabic.sputniknews.com/20220514/رؤساء-الجمهورية-والوزراء-والنواب-العراقيون-يهنئون-محمد-بن-زايد-على-تنصيبه-رئيسا-للبلاد-1062230665.html
رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب العراقيون يهنئون محمد بن زايد على تنصيبه رئيسا للبلاد
رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب العراقيون يهنئون محمد بن زايد على تنصيبه رئيسا للبلاد
هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:12+0000
2022-05-14T15:12+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العراق
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وكتب صالح في برقية التهنئة: "باسمي وباسم الشعب العراقي، أتقدمُ لكم بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وتابع: "وإنني إذ أجدد تعزيتكم والشعب الإماراتي بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أُعرب لسموكم الكريم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً للمضي قدماً في العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويُرسّخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".وبدوره عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة وترسيخ أمن المنطقة.وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الكاظمي بعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة".وعبّر الكاظمي في برقية التهنئة عن "مباركته للشيخ محمد بن زايد لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد"، متمنياً أن "يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته".وشدد الكاظمي على "تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها".وهنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تولي مهامه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "الحلبوسي بعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيَّان، بمناسبة تولي مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة".وعبَّر الحلبوسي، في برقية التهنئة، عن مباركته للشيخ محمد بن زايد؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا أن يكون عهده استكمالا لنهضة البلاد التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان وخلفه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان".وأكد تطلعه إلى تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-اسد-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-بانتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062221308.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العراق

رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب العراقيون يهنئون محمد بن زايد على تنصيبه رئيسا للبلاد

15:12 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID / POOLرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID / POOL
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هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكتب صالح في برقية التهنئة: "باسمي وباسم الشعب العراقي، أتقدمُ لكم بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وتابع: "وإنني إذ أجدد تعزيتكم والشعب الإماراتي بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أُعرب لسموكم الكريم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً للمضي قدماً في العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويُرسّخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".
وبدوره عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة وترسيخ أمن المنطقة.
الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
الرئيس اﻷسد يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
12:08 GMT
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الكاظمي بعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وعبّر الكاظمي في برقية التهنئة عن "مباركته للشيخ محمد بن زايد لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد"، متمنياً أن "يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته".
وشدد الكاظمي على "تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
الرئيس بوتين يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
11:12 GMT
وهنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تولي مهامه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "الحلبوسي بعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيَّان، بمناسبة تولي مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وعبَّر الحلبوسي، في برقية التهنئة، عن مباركته للشيخ محمد بن زايد؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا أن يكون عهده استكمالا لنهضة البلاد التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان وخلفه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان".
وأكد تطلعه إلى تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
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