https://arabic.sputniknews.com/20220514/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-التزامنا-تجاه-السعودية-وشركائنا-في-المنطقة-لا-يتزعزع-1062208298.html
قائد القيادة المركزية الأمريكية: التزامنا تجاه السعودية وشركائنا في المنطقة لا يتزعزع
قائد القيادة المركزية الأمريكية: التزامنا تجاه السعودية وشركائنا في المنطقة لا يتزعزع
شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، على أن التزام بلاده تجاه المملكة العربية السعودية وبقية شركائها في المنطقة لا يتزعزع. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T07:31+0000
2022-05-14T07:31+0000
2022-05-14T07:31+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب تصريحات للعربية نت، أكد كوريلا امتداد علاقة بلاده بالمملكة لمدة تقارب الـ 77 عاما، لافتا إلى أنها علاقة شاملة.وقال: "علاقات أمريكا في المنطقة تتجاوز المكون العسكري، فلدينا تاريخ طويل مع السعودية من التبادل التقني والتعليمي الذي أفاد البلدين".وصرح قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي تسلم منصبه، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه سوف يقوم بزيارات عديدة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأشهر والسنوات المقبلة.وبخصوص تنوع شراكة بلاده مع السعودية والمنطقة، قال كوريلا: "الشراكة تشمل عناصر مثل المبيعات العسكرية الخارجية، والتعاون الاستخباراتي، والتدريبات المشتركة في المجالات البحرية والبرية والجوية، والتي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لنا وللمنطقة".ودلل كوريلا على أن إيران تسهم في زعزعة استقرار المنطقة بقوله: "واشنطن قلقة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى دعم ميليشياتها بالوكالة والمتحالفة معها في المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220502/تركي-الفيصل-السعودية-تشعر-بـالخذلان-تجاه-أمريكا-بسبب-الحوثيين-1061801837.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
قائد القيادة المركزية الأمريكية: التزامنا تجاه السعودية وشركائنا في المنطقة لا يتزعزع
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شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، على أن التزام بلاده تجاه المملكة العربية السعودية وبقية شركائها في المنطقة لا يتزعزع.
وحسب تصريحات للعربية نت
، أكد كوريلا امتداد علاقة بلاده بالمملكة لمدة تقارب الـ 77 عاما، لافتا إلى أنها علاقة شاملة.
وقال: "علاقات أمريكا في المنطقة تتجاوز المكون العسكري، فلدينا تاريخ طويل
مع السعودية من التبادل التقني والتعليمي الذي أفاد البلدين".
وعن طبيعة العلاقة الأمنية بين أمريكا والسعودية، فقد وصفها كوريلا بأنها "طويلة الأمد ومهمة للغاية".
وصرح قائد القيادة المركزية الأمريكية
الذي تسلم منصبه، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه سوف يقوم بزيارات عديدة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
وبخصوص تنوع شراكة بلاده مع السعودية والمنطقة، قال كوريلا: "الشراكة تشمل عناصر مثل المبيعات العسكرية الخارجية، والتعاون الاستخباراتي، والتدريبات المشتركة في المجالات البحرية والبرية والجوية، والتي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لنا وللمنطقة".
كما لفت المسؤول العسكري الأمريكي إلى أن بلاده تعتقد أن "إيران هي القوة الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، مستدركا: "لكننا لن نسمح بإيران نووية".
ودلل كوريلا على أن إيران تسهم في زعزعة استقرار المنطقة بقوله: "واشنطن قلقة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى دعم ميليشياتها بالوكالة والمتحالفة معها في المنطقة".