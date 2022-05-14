https://arabic.sputniknews.com/20220514/ليفربول-يفوز-بكأس-الاتحاد-الإنجليزي-فيديو-1062238187.html

ليفربول يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

ليفربول يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

نجح فريق ليفربول في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، اليوم السبت، بعد تفوقه على غريمه تشيلسي بركلات الترجيح (6-5). 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T19:27+0000

2022-05-14T19:27+0000

2022-05-14T19:28+0000

ليفربول

نادي تشيلسي

مجتمع

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توج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على غريمه التقليدي، تشيلسي، بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي.تبادل الفريقان، تشيلسي وليفربول، السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة، حيث استهل هذه المجريات محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما ارتقى لعرضية من أرنولد مسددا رأسية علت العارضة.وبعدها، توالت الهجمات من "الريدز" خاصة في الدقيقة الثامنة، بعدما أرسل أرنولد بينية سحرية لدياز الذي انفرد بحارس مرمى تشيلسي، ميندي، لكنه سدد الكرة أرضية، ونجح الحارس السنغالي الدولي في التصدي لها.وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعدما حاول بوليسيتش الخالي من الرقابة داخل منطقة جزاء ليفربول، لكنه سدد الكرة أرضية مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم.ويشار إلى أن محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وجناح ليفربول، قد خرج في الدقيقة 32 بسبب الإصابة، وهو ما أجبر يورغن كلوب، مدرب ليفربول إلى الاستعانة بخدمات ديوجو غوتا.ويفترض خضوع هداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح للكشف الطبي، في وقت لاحق اليوم السبت، من أجل تحديد موقفه من المباريات المقبلة، خاصة وأن ليفربول على موعد مع نهائي دوري أبطال أوروبا، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.ومن المقرر أن يواجه ليفربول الإنجليزي كل من ساوثامبتون وولفرهامبتون، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.ويذكر أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، ونجم ليفربول، يتصدر ترتيب هدافي "بريميرليغ" برصيد 22 هدفا متفوقا على هداف توتنهام، سون هيونج مين، بفارق هدف.وبتلك النتيجة، (6-5) وبركلات الترجيح، يتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه.

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ليفربول, نادي تشيلسي, مجتمع