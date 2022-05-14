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https://arabic.sputniknews.com/20220514/محمد-صلاح-يخرج-مصابا-في-مباراة-تشيلسي-ضمن-نهائي-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-1062235204.html
محمد صلاح يخرج مصابا في مباراة تشيلسي ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
محمد صلاح يخرج مصابا في مباراة تشيلسي ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
خرج قائد المنتخب المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مصابا خلال مباراة تشيلسي في اللقاء ضمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T17:04+0000
2022-05-14T17:04+0000
ليفربول
مجتمع
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وأكد الموقع الإلكتروني "يالاكورة"، مساء اليوم السبت، أن هداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، خرج مصابا في مباراة فريقه ضد تشيلسي ضمن المباراة التي جرت في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت على ملعب ويمبلي.وجاء خروج محمد صلاح في الدقيقة 32 بسبب الإصابة، وهو ما أجبر يورغن كلوب، مدرب ليفربول إلى الاستعانة بخدمات ديوجو غوتا.ويفترض خضوع هداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح للكشف الطبي، في وقت لاحق اليوم السبت، من أجل تحديد موقفه من المباريات المقبلة، خاصة وأن ليفربول على موعد مع نهائي دوري أبطال أوروبا، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.ومن المقرر أن يواجه ليفربول الإنجليزي كل من ساوثامبتون وولفرهامبتون، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.ويذكر أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، ونجم ليفربول، يتصدر ترتيب هدافي "بريميرليغ" برصيد 22 هدفا متفوقا على هداف توتنهام، سون هيونج مين، بفارق هدف.
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ليفربول, مجتمع

محمد صلاح يخرج مصابا في مباراة تشيلسي ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

17:04 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / JEFF KOWALSKYلاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / JEFF KOWALSKY
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خرج قائد المنتخب المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مصابا خلال مباراة تشيلسي في اللقاء ضمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأكد الموقع الإلكتروني "يالاكورة"، مساء اليوم السبت، أن هداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، خرج مصابا في مباراة فريقه ضد تشيلسي ضمن المباراة التي جرت في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت على ملعب ويمبلي.
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وجاء خروج محمد صلاح في الدقيقة 32 بسبب الإصابة، وهو ما أجبر يورغن كلوب، مدرب ليفربول إلى الاستعانة بخدمات ديوجو غوتا.
ويفترض خضوع هداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح للكشف الطبي، في وقت لاحق اليوم السبت، من أجل تحديد موقفه من المباريات المقبلة، خاصة وأن ليفربول على موعد مع نهائي دوري أبطال أوروبا، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يواجه ليفربول الإنجليزي كل من ساوثامبتون وولفرهامبتون، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.
ويذكر أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، ونجم ليفربول، يتصدر ترتيب هدافي "بريميرليغ" برصيد 22 هدفا متفوقا على هداف توتنهام، سون هيونج مين، بفارق هدف.
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