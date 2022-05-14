https://arabic.sputniknews.com/20220514/وزير-الموارد-المائية-العراقي-حقوقنا-المائية-خط-أحمر-1062231895.html
وزير الموارد المائية العراقي: حقوقنا المائية خط أحمر
وزير الموارد المائية العراقي: حقوقنا المائية خط أحمر
أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن مياه الشرب في البلاد مؤمنة بالكامل، مؤكدا أن حقوق بلاده المائية تعتبر خطًا أحمر. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:48+0000
2022-05-14T15:48+0000
2022-05-14T15:48+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة إلى بحيرة الثرثار وناظم الثرثار الرئيسي وناظم التقسيم في محافظة الأنبار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الوزير العراقي: "نحن نعمل على استحصال حصة العراق من دول أعالي المنبع".وأوضح الوزير الحمداني أن زيارته تأتي بهدف تحديد المواقع وإمكانية استخدام الخزين المتوفر في بحيرة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات.وأشار وزير الموارد المائية إلى أن وزارته شكلت فريقا مختصا لمعالجة الشح المائي.وأضاف قائلا: "نعمل على وضع حل دائم لتعزيز نهر دجلة بالمياه عن طريق الخزين المتوفر في بحيرة الثرثار".وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، حذر خلال تصريحات الشهر الماضي، من أن العراق يواجه خطر فقدان أكثر من مليار متر مكعب من المياه خلال 20 عاما بسبب التغيرات المناخية والتوسع في إنشاء السدود.ويطالب العراق كل من تركيا وإيران بالتنسيق معه في بناء السدود على نهري دجلة والفرات، وكذلك التنسيق معه في عمليات حجز وتخزين المياه، التي ينتج عنها حدوث شح مائي في الأراضي العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/رؤساء-الجمهورية-والوزراء-والنواب-العراقيون-يهنئون-محمد-بن-زايد-على-تنصيبه-رئيسا-للبلاد-1062230665.html
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أخبار العراق اليوم
وزير الموارد المائية العراقي: حقوقنا المائية خط أحمر
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أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن مياه الشرب في البلاد مؤمنة بالكامل، مؤكدا أن حقوق بلاده المائية تعتبر خطًا أحمر.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة إلى بحيرة الثرثار وناظم الثرثار الرئيسي وناظم التقسيم في محافظة الأنبار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وقال الوزير العراقي: "نحن نعمل على استحصال حصة العراق من دول أعالي المنبع".
وأوضح الوزير الحمداني أن زيارته تأتي بهدف تحديد المواقع وإمكانية استخدام الخزين المتوفر في بحيرة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات.
وأشار وزير الموارد المائية
إلى أن وزارته شكلت فريقا مختصا لمعالجة الشح المائي.
وأضاف قائلا: "نعمل على وضع حل دائم لتعزيز نهر دجلة بالمياه عن طريق الخزين المتوفر في بحيرة الثرثار".
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، حذر خلال تصريحات الشهر الماضي، من أن العراق يواجه خطر فقدان أكثر من مليار متر مكعب من المياه خلال 20 عاما بسبب التغيرات المناخية والتوسع في إنشاء السدود.
ويطالب العراق كل من تركيا وإيران بالتنسيق معه في بناء السدود على نهري دجلة والفرات، وكذلك التنسيق معه في عمليات حجز وتخزين المياه، التي ينتج عنها حدوث شح مائي في الأراضي العراقية.