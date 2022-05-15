https://arabic.sputniknews.com/20220515/أرباح-أرامكو-السعودية-ترتفع-بنسبة-82-على-أساس-سنوي-في-الربع-الأول-من-عام-2022--1062244188.html

أرباح أرامكو السعودية ترتفع بنسبة 82% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022

أرباح أرامكو السعودية ترتفع بنسبة 82% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022

أعلنت شركة أرامكو للنفط السعودية، اليوم الأحد، أن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 82% على أساس سنوي، محققة 39.5 مليار دولار في الربع... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T07:23+0000

2022-05-15T07:23+0000

2022-05-15T07:23+0000

العالم العربي

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102628/53/1026285331_0:41:1988:1159_1920x0_80_0_0_a4b2cc0c35c8b978d6f8a020a44effbb.jpg

وذكرت الشركة، في بيان: "أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، مسجلةً زيادة نسبتها 82% على أساس سنوي في صافي الدخل الذي ارتفع إلى 148.0 مليار ريال سعودي (39.5 مليار دولار)"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.وأشار البيان إلى أنه "بذلك سجلت الشركة أرباحًا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019".ونوهت بأن هذا الارتفاع في الأرباح أتى "مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق".واستفادت شركات النفط والطاقة العالمية من تحسن أسعار النفط وزيادة المبيعات نتيجة عودة الطلب الناتج تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، بحسب الصحيفة.يأتي ذلك بعد أن كانت الشركات نفسها قد تضررت بشكل كبير عام 2020، في ظل تهاوي الطلب على النفط بسبب ذروة الجائحة، ما كبدها خسائر قياسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/بـ-24-تريليون-دولار-أرامكو-السعودية-تصبح-أعلى-الشركات-العالمية-قيمة-1062141747.html

https://arabic.sputniknews.com/20220326/إعلام-السعودية-تسيطر-على-حريق-الخزان-الأول-لمنشأة-أرامكو-في-مدينة-جدة-1060485855.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, اقتصاد