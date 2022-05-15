https://arabic.sputniknews.com/20220515/أرباح-أرامكو-السعودية-ترتفع-بنسبة-82-على-أساس-سنوي-في-الربع-الأول-من-عام-2022--1062244188.html
أرباح أرامكو السعودية ترتفع بنسبة 82% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022
أرباح أرامكو السعودية ترتفع بنسبة 82% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022
أعلنت شركة أرامكو للنفط السعودية، اليوم الأحد، أن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 82% على أساس سنوي، محققة 39.5 مليار دولار في الربع... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T07:23+0000
2022-05-15T07:23+0000
2022-05-15T07:23+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وذكرت الشركة، في بيان: "أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، مسجلةً زيادة نسبتها 82% على أساس سنوي في صافي الدخل الذي ارتفع إلى 148.0 مليار ريال سعودي (39.5 مليار دولار)"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.وأشار البيان إلى أنه "بذلك سجلت الشركة أرباحًا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019".ونوهت بأن هذا الارتفاع في الأرباح أتى "مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق".واستفادت شركات النفط والطاقة العالمية من تحسن أسعار النفط وزيادة المبيعات نتيجة عودة الطلب الناتج تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، بحسب الصحيفة.يأتي ذلك بعد أن كانت الشركات نفسها قد تضررت بشكل كبير عام 2020، في ظل تهاوي الطلب على النفط بسبب ذروة الجائحة، ما كبدها خسائر قياسية.
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العالم العربي, اقتصاد
أرباح أرامكو السعودية ترتفع بنسبة 82% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022
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أعلنت شركة أرامكو للنفط السعودية، اليوم الأحد، أن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 82% على أساس سنوي، محققة 39.5 مليار دولار في الربع الأول من 2022 مقابل 21.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها في 2021.
وذكرت الشركة، في بيان: "أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، مسجلةً زيادة نسبتها 82% على أساس سنوي في صافي الدخل الذي ارتفع إلى 148.0 مليار ريال سعودي (39.5 مليار دولار)"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية"
السعودية.
وأشار البيان إلى أنه "بذلك سجلت الشركة أرباحًا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019".
ونوهت بأن هذا الارتفاع في الأرباح أتى "مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق".
واستفادت شركات النفط والطاقة العالمية من تحسن أسعار النفط وزيادة المبيعات نتيجة عودة الطلب الناتج تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، بحسب الصحيفة.
يأتي ذلك بعد أن كانت الشركات نفسها قد تضررت بشكل كبير عام 2020، في ظل تهاوي الطلب على النفط بسبب ذروة الجائحة، ما كبدها خسائر قياسية.