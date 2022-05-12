https://arabic.sputniknews.com/20220512/بـ-24-تريليون-دولار-أرامكو-السعودية-تصبح-أعلى-الشركات-العالمية-قيمة-1062141747.html
بـ 2.4 تريليون دولار… أرامكو السعودية تصبح أعلى الشركات العالمية قيمة
بـ 2.4 تريليون دولار… أرامكو السعودية تصبح أعلى الشركات العالمية قيمة
تصدرت عملاق النفط السعودية "أرامكو" قائمة أعلى شركات العالم قيمة بقيمة سوقية تزيد على 2.4 تريليون دولار متقدمة على شركة "أبل" الأمريكية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T11:36+0000
2022-05-12T11:36+0000
2022-05-12T11:36+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/50/1045465040_0:75:3377:1974_1920x0_80_0_0_7e72077a86a6820e0be53232d19f23b8.jpg
وكانت "أبل" تتصدر قائمة أعلى الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس.وذكرت التقرير أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية فقدت نحو 5 في المئة من قيمتها خلال تعاملات الأربعاء، في بورصة نيويورك لتصل إلى نحو 2.3 تريليون دولار.ولفت التقرير إلى أن تراجع قيمة الشركة جاء بعد عمليات بيع ضخمة لأسهمها من قبل مستثمرين يبحثون عن استثمارات أخرى ذات مخاطر أقل.ويأتي ذلك بعدما واصلت العملات والاستثمارات الرقمية تراجعا بشكل سريع.يذكر أن قيمة أسهم "أرامكو" شهدت زيادة مع تفاقم أزمة الطاقة عالميا إثر انطلاق العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، بينما تراجعت أسهم شركة "أبل" في ظل تراجع أسهم شركات التقنية بشكل عام واقتراب نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من معدلات قياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/ابتداء-من-2023-غوغل-وآبل-ومايكروسوفت-تدعم-الدخول-دون-كلمة-مرور-1061886239.html
https://arabic.sputniknews.com/20220511/آبل-توقف-إنتاج-جهاز-أيبود-بعد-21-عاما-من-طرحه-1062114418.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/50/1045465040_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_5498fcd0868896f10b09493f1d255481.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
بـ 2.4 تريليون دولار… أرامكو السعودية تصبح أعلى الشركات العالمية قيمة
تابعنا عبر
تصدرت عملاق النفط السعودية "أرامكو" قائمة أعلى شركات العالم قيمة بقيمة سوقية تزيد على 2.4 تريليون دولار متقدمة على شركة "أبل" الأمريكية.
وكانت "أبل" تتصدر قائمة أعلى الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، بحسب تقرير
لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس.
وذكرت التقرير أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية فقدت نحو 5 في المئة من قيمتها خلال تعاملات الأربعاء، في بورصة نيويورك لتصل إلى نحو 2.3 تريليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن تراجع قيمة الشركة
جاء بعد عمليات بيع ضخمة لأسهمها من قبل مستثمرين يبحثون عن استثمارات أخرى ذات مخاطر أقل.
ويأتي ذلك بعدما واصلت العملات والاستثمارات
الرقمية تراجعا بشكل سريع.
يذكر أن قيمة أسهم
"أرامكو" شهدت زيادة مع تفاقم أزمة الطاقة عالميا إثر انطلاق العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، بينما تراجعت أسهم شركة "أبل" في ظل تراجع أسهم شركات التقنية بشكل عام واقتراب نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من معدلات قياسية.