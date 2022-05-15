https://arabic.sputniknews.com/20220515/التشيك-تفتتح-أطول-ممر-مشاة-معلق-في-العالم-1062248479.html
التشيك تفتتح أطول ممر مشاة معلق في العالم
التشيك تفتتح أطول ممر مشاة معلق في العالم
استطاعت التشيك بناء أطول ممر مشاة معلق في العالم بطول 721 مترا استمر بناؤه نحو عامين في أحد المنتجعات الجبلية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T09:43+0000
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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن ارتفاع ممر المشاة، الذي تم افتتاحه الجمعة الماضي، يصل إلى ألف و100 متر فوق مستوى سطح البحر.ولفتت الوكالة إلى أن هذا الممر المخصص للمشاة يربط بين اثنين من التلال في المنطقة وتصل المسافة بين قاع الممر وسطح الوادي تحته إلى 95 مترا.ويطلق على الممر المعلق "جسر السماء" ويقع بالقرب من حدود التشيك مع بولندا، وعلى مسافة نحو 200 كيلومتر من العاصمة التشيكية براغ.ولفتت الوكالة إلى أن هناك إجراءات أمنية خاصة بالممر أبرزها أنه سيتم إغلاقه في حالة وصلت سرعة الرياح إلى 135 كيلومترا في الساعة.يذكر أن تشييد هذا الممر استمر على مدى عامين وبلغت تكلفة إنشائه إلى أكثر من 8 ملايين دولار، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20171029/ممر-مشاة-تواصل-اجتماعي-1027059455.html
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منوعات, أخبار العالم الآن
التشيك تفتتح أطول ممر مشاة معلق في العالم
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استطاعت التشيك بناء أطول ممر مشاة معلق في العالم بطول 721 مترا استمر بناؤه نحو عامين في أحد المنتجعات الجبلية.
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن ارتفاع ممر المشاة، الذي تم افتتاحه الجمعة الماضي، يصل إلى ألف و100 متر فوق مستوى سطح البحر.
29 أكتوبر 2017, 07:41 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الممر المخصص للمشاة
يربط بين اثنين من التلال في المنطقة وتصل المسافة بين قاع الممر وسطح الوادي تحته إلى 95 مترا.
ويطلق على الممر المعلق "جسر السماء" ويقع بالقرب من حدود التشيك مع بولندا، وعلى مسافة نحو 200 كيلومتر من العاصمة التشيكية براغ.
ويمكن للممر أن يحمل 500 شخص في وقت واحد ليمكنهم من مشاهدة المرتفعات
وجمال الطبيعة من زاوية رؤية فريدة.
ولفتت الوكالة إلى أن هناك إجراءات أمنية خاصة بالممر أبرزها أنه سيتم إغلاقه في حالة وصلت سرعة الرياح إلى 135 كيلومترا في الساعة.
يذكر أن تشييد هذا الممر
استمر على مدى عامين وبلغت تكلفة إنشائه إلى أكثر من 8 ملايين دولار، بحسب الوكالة.