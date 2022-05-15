https://arabic.sputniknews.com/20220515/الرئيس-الفلسطيني-يغادر-إلى-أبو-ظبي-على-رأس-وفد-رسمي-1062247757.html
الرئيس الفلسطيني يغادر إلى أبو ظبي على رأس وفد رسمي
الرئيس الفلسطيني يغادر إلى أبو ظبي على رأس وفد رسمي
توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد رسمي لتقديم واجب العزاء بالرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T09:22+0000
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رام الله - سبوتنيك. وغادر عباس والوفد المرافق له مدينة رام الله إلى العاصمة الأردنية عمان على متن مروحتين أردنيتين أقلعتا من مقر الرئاسة، حيث سيستقل طائرته من عمان باتجاه أبو ظبي.ويضم الوفد كلا من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج والمستشار الدبلوماسي في الرئاسة الدكتور مجدي الخالدي.يذكر أن العلاقات الفلسطينية الإماراتية اتسمت بالفتور في الآونة الأخيرة جراء اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عن عمر ناهز 73 عاما.وأعلنت حكومة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما. كما تقرر تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، انتخاب محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، رئيسا للبلاد.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الرئيس الفلسطيني يغادر إلى أبو ظبي على رأس وفد رسمي
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توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد رسمي لتقديم واجب العزاء بالرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.
رام الله - سبوتنيك. وغادر عباس
والوفد المرافق له مدينة رام الله إلى العاصمة الأردنية عمان على متن مروحتين أردنيتين أقلعتا من مقر الرئاسة، حيث سيستقل طائرته من عمان باتجاه أبو ظبي.
ويضم الوفد كلا من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج والمستشار الدبلوماسي في الرئاسة الدكتور مجدي الخالدي.
يذكر أن العلاقات الفلسطينية الإماراتية اتسمت بالفتور في الآونة الأخيرة جراء اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
، رئيس دولة الإمارات، عن عمر ناهز 73 عاما.
وأعلنت حكومة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما. كما تقرر تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، انتخاب محمد بن زايد
، ولي عهد أبو ظبي، رئيسا للبلاد.