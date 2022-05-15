https://arabic.sputniknews.com/20220515/تبون-يغادر-الجزائر-إلى-تركيا-1062255693.html
تبون يغادر الجزائر إلى تركيا
تبون يغادر الجزائر إلى تركيا
توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:14+0000
2022-05-15T12:14+0000
2022-05-15T12:14+0000
العالم العربي
الجزائر
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ذكرت ذلك الصحفة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية على "تويتر"، ونشرت صورا ترصد لحظة مغادرة تبون إلى تركيا، اليوم الأحد.وقالت الرئاسة الجزائرية إن زيارة تبون إلى تركيا تستمر على مدى 3 أيام، وأن المباحثات مع الرئيس التركي تشمل أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.يذكر أن أردوغان، كان أول رئيس يزور الجزائر، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد في 2019، بينما تعد زيارة تبون إلى تركيا هي الأولى منذ تولى السلطة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
تبون يغادر الجزائر إلى تركيا
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توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ذكرت ذلك الصحفة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية على "تويتر"، ونشرت صورا ترصد لحظة مغادرة تبون إلى تركيا
، اليوم الأحد.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن زيارة تبون إلى تركيا تستمر على مدى 3 أيام، وأن المباحثات مع الرئيس التركي تشمل أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
يذكر أن أردوغان، كان أول رئيس يزور الجزائر
، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد في 2019، بينما تعد زيارة تبون إلى تركيا هي الأولى منذ تولى السلطة.