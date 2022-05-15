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تبون يغادر الجزائر إلى تركيا
تبون يغادر الجزائر إلى تركيا
توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:14+0000
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العالم العربي
الجزائر
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ذكرت ذلك الصحفة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية على "تويتر"، ونشرت صورا ترصد لحظة مغادرة تبون إلى تركيا، اليوم الأحد.وقالت الرئاسة الجزائرية إن زيارة تبون إلى تركيا تستمر على مدى 3 أيام، وأن المباحثات مع الرئيس التركي تشمل أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.يذكر أن أردوغان، كان أول رئيس يزور الجزائر، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد في 2019، بينما تعد زيارة تبون إلى تركيا هي الأولى منذ تولى السلطة.
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العالم العربي, الجزائر

تبون يغادر الجزائر إلى تركيا

12:14 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ذكرت ذلك الصحفة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية على "تويتر"، ونشرت صورا ترصد لحظة مغادرة تبون إلى تركيا، اليوم الأحد.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن زيارة تبون إلى تركيا تستمر على مدى 3 أيام، وأن المباحثات مع الرئيس التركي تشمل أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
يذكر أن أردوغان، كان أول رئيس يزور الجزائر، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد في 2019، بينما تعد زيارة تبون إلى تركيا هي الأولى منذ تولى السلطة.
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