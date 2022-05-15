https://arabic.sputniknews.com/20220515/تسريبات-تكشف-طرح-آيفون-15-بكابل-شحن-جديد-يمكن-استخدامه-من-كلا-الناحيتين-1062249286.html
تسريبات تكشف طرح "آيفون 15" بكابل شحن جديد "يمكن استخدامه من كلا الناحيتين"
تسريبات تكشف طرح "آيفون 15" بكابل شحن جديد "يمكن استخدامه من كلا الناحيتين"
تزعم تسريبات حديثة أن شركة "آبل" الأمريكية تستعد لطرح هاتف "آيفون" القادم بكابل شحن جديد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:06+0000
2022-05-15T10:06+0000
2022-05-15T10:06+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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وقال المسرب الموثوق، مينغ- تشي كو، أن "آبل" ستتخلى أخيرًا عن منفذ الشحن "لايتننغ" Lightning واستبداله بكابل "USB-C" في هاتفها "آيفون" لعام 2023، والذي يُشاع أنه سيطلق عليه "آيفون 15".ويأتي التسريب بعد وقت قصير من كشف الاتحاد الأوروبي عن خططه لإجبار جميع الهواتف الذكية الجديدة، بما في ذلك "آيفون" على استخدام كابل "USB-C" كمعيار.وعارضت شركة "آبل" سابقا دعوات التبديل إلى كابل شحن "USB-C"، وسط مزاعم بأنه "سيخلف حجما غير مسبوق من النفايات الإلكترونية ويخنق الابتكار".ويمكن لكابل شحن "USB-C" تحسين سرعة شحن "آيفون" ونقل البيانات منه، لكن تفاصيل مواصفاته النهائية لا تزال تعتمد على دعم نظام تشغيل "آي أو إس".وفي حال صحة التسريبات، فسيؤدي التغيير إلى جعل هواتف "آيفون" متوافقة مع العديد من منتجات "آبل" التي تستخدم بالفعل أجهزة شحن "USB-C"، بما في ذلك أحدث طرازات "آيباد" و"ماك بوك"، بالإضافة إلى معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد".و"USB-C" هو موصل قياسي صناعي لنقل البيانات والطاقة على كابل واحد.ومن أفضل ميزات كابل "USB-C" هي "قابلية التقليب"، مما يعني أنه لا يحتوي على اتجاه "صحيح"، ويمكن استخدامه في كلتا الناحيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/تسريبات-تكشف-أبرز-ملامح-هواتف-آيفون-15-1054596746.html
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شركة آبل, مجتمع, منوعات
تسريبات تكشف طرح "آيفون 15" بكابل شحن جديد "يمكن استخدامه من كلا الناحيتين"
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تزعم تسريبات حديثة أن شركة "آبل" الأمريكية تستعد لطرح هاتف "آيفون" القادم بكابل شحن جديد.
وقال المسرب الموثوق، مينغ- تشي كو، أن "آبل" ستتخلى أخيرًا عن منفذ الشحن "لايتننغ" Lightning واستبداله بكابل "USB-C" في هاتفها "آيفون" لعام 2023، والذي يُشاع أنه سيطلق عليه "آيفون 15".
ويأتي التسريب بعد وقت قصير من كشف الاتحاد الأوروبي عن خططه لإجبار جميع الهواتف الذكية الجديدة، بما في ذلك "آيفون" على استخدام كابل "USB-C" كمعيار.
وعارضت شركة "آبل" سابقا دعوات التبديل إلى كابل شحن "USB-C"، وسط مزاعم بأنه "سيخلف حجما غير مسبوق من النفايات الإلكترونية ويخنق الابتكار".
ويمكن لكابل شحن "USB-C" تحسين سرعة شحن "آيفون" ونقل البيانات منه، لكن تفاصيل مواصفاته النهائية لا تزال تعتمد على دعم نظام تشغيل "آي أو إس".
26 ديسمبر 2021, 21:52 GMT
وفي حال صحة التسريبات، فسيؤدي التغيير إلى جعل هواتف "آيفون" متوافقة مع العديد من منتجات "آبل" التي تستخدم بالفعل أجهزة شحن "USB-C"، بما في ذلك أحدث طرازات "آيباد" و"ماك بوك"، بالإضافة إلى معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد".
و"USB-C" هو موصل قياسي صناعي لنقل البيانات والطاقة على كابل واحد.
ومن أفضل ميزات كابل "USB-C" هي "قابلية التقليب"، مما يعني أنه لا يحتوي على اتجاه "صحيح"، ويمكن استخدامه في كلتا الناحيتين.