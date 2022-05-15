https://arabic.sputniknews.com/20220515/حكومة-فنلندا-تقرر-رسميا-تقديم-الطلب-للحصول-على-عضوية-حلف-الناتو-1062249642.html

حكومة فنلندا تقرر رسميا تقديم الطلب للحصول على عضوية حلف الناتو

حكومة فنلندا تقرر رسميا تقديم الطلب للحصول على عضوية حلف الناتو

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الأحد، أنها اتخذت قرارا رسميا بتقديم الطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو". 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T10:09+0000

2022-05-15T10:09+0000

2022-05-15T10:34+0000

العالم

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وقالت الحكومة الفنلندية في بيان: "إن فنلندا اتخذت قرارا رسميا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".وأضاف البيان أن "فنلندا ستتقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي بعد مشاورات مع البرلمان".في مؤتمر صحفي مشترك، أشار الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين إلى أن قوة الديمقراطية قد تجلت في هذه القضية.وقال نينيستو إن "البرلمان الفنلندي سيتلقى طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".بينما قال رئيس مجلس الوزراء مارين: "قرارنا تاريخي. وبصفتنا عضوا في حلف شمال الأطلسي، سنكون مسؤولين أيضا عن أمن حلف شمال الأطلسي ككل".وسيناقش القرار في البرلمان، يوم غد الاثنين، ومن المرجح أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء، بحسب ما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في وقت سابق، ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى مقر الناتو في بروكسل يوم الأربعاء.بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن الحياد على المدى الطويل والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأشار رئيس الحلف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه. وقال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث، إن الناتو يتوقع من هذه الدول اتخاذ قرارات مستقلة بشأن العضوية المحتملة في الحلف في "الأشهر والأسابيع المقبلة". وأضاف أن الولايات المتحدة سترحب بانضمام هذه الدول إلى التحالف.

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