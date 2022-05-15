https://arabic.sputniknews.com/20220515/كرواتيا-محادثات-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-في-مسارها-الصحيح-1062247348.html
كرواتيا: محادثات انضمام فنلندا والسويد للناتو في مسارها الصحيح
كرواتيا: محادثات انضمام فنلندا والسويد للناتو في مسارها الصحيح
قالت كرواتيا، اليوم الأحد، إن المحادثات الهادفة لتجاوز مخاوف تركيا من انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تسير في "المسار الصحيح". 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T09:12+0000
2022-05-15T09:12+0000
2022-05-15T09:12+0000
الناتو
فنلندا
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يأتي هذا في الوقت الذي تتطلع فيه العديد من دول الحلف للانضمام السريع للدول الاسكندنافية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".قال وزير الخارجية الكرواتي جوردان غريليك رادمان لدى وصوله لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في برلين: "أعتقد أن المحادثات في المسار الصحيح واليوم آمل أن يكون لدينا مناقشات مثمرة ونتائج جيدة وإظهار التضامن والحديث بصوت واحد".في اليوم السابق، شارك وزيرا خارجية فنلندا والسويد مع نظرائهم في الحلف الدفاعي بما في ذلك تركيا لمناقشة معارضة أنقرة لانضمامهما للناتو.ولطالما اتهمت تركيا الدول الاسكندنافية وخاصة السويد التي لديها جالية تركية قوية، بإيواء الجماعات الكردية المتطرفة وكذلك من أنصار فتح الله غولن وهو داعية مقيم في الولايات المتحدة ومطلوب في أنقرة بسبب محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزير-الخارجية-التركي-أي-حليف-في-الناتو-يجب-ألا-يدعم-حزب-العمال-الكردستاني-1062243066.html
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الناتو, فنلندا
كرواتيا: محادثات انضمام فنلندا والسويد للناتو في مسارها الصحيح
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قالت كرواتيا، اليوم الأحد، إن المحادثات الهادفة لتجاوز مخاوف تركيا من انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تسير في "المسار الصحيح".
يأتي هذا في الوقت الذي تتطلع فيه العديد من دول الحلف للانضمام السريع للدول الاسكندنافية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
قال وزير الخارجية الكرواتي جوردان غريليك رادمان لدى وصوله لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي
في برلين: "أعتقد أن المحادثات في المسار الصحيح واليوم آمل أن يكون لدينا مناقشات مثمرة ونتائج جيدة وإظهار التضامن والحديث بصوت واحد".
في اليوم السابق، شارك وزيرا خارجية فنلندا والسويد مع نظرائهم في الحلف الدفاعي بما في ذلك تركيا لمناقشة معارضة أنقرة لانضمامهما للناتو.
ولطالما اتهمت تركيا الدول الاسكندنافية وخاصة السويد التي لديها جالية تركية قوية، بإيواء الجماعات الكردية المتطرفة وكذلك من أنصار فتح الله غولن وهو داعية مقيم في الولايات المتحدة ومطلوب في أنقرة بسبب محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.