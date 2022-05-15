https://arabic.sputniknews.com/20220515/مباحثات-قطرية-تركية-بشأن-تأمين-بطولة-كأس-العالم-1062252723.html
مباحثات قطرية تركية بشأن تأمين بطولة كأس العالم
مباحثات قطرية تركية بشأن تأمين بطولة كأس العالم
أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وعبد العزيز الأنصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مباحثات بشأن تأمين المونديال عبر اتصال... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T11:20+0000
2022-05-15T11:20+0000
2022-05-15T11:20+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن الجانبين بحثا الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها في بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر أواخر العام الحالي.وشارك في الاجتماع من الجانب التركي نائب وزير الداخلية محترم إنجة والمدير العام للأمن محمد آقطاش ورئيس دائرة الأمن في المديرية جنيد أونال، ومدير العلاقات الخارجية في المديرية ظفر أرسين.وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.في ديسمبر الماضي، كشف صويلو عن اعتزام أنقرة إرسال 3 آلاف شرطي للإسهام في دعم سلامة وأمن بطولة كأس العالم.
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بطولة كأس العالم 2022
مباحثات قطرية تركية بشأن تأمين بطولة كأس العالم
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أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وعبد العزيز الأنصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مباحثات بشأن تأمين المونديال عبر اتصال مرئي.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الجانبين بحثا الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها في بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر
أواخر العام الحالي.
وشارك في الاجتماع من الجانب التركي نائب وزير الداخلية محترم إنجة والمدير العام للأمن محمد آقطاش ورئيس دائرة الأمن في المديرية جنيد أونال، ومدير العلاقات الخارجية في المديرية ظفر أرسين.
وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
في ديسمبر الماضي، كشف صويلو عن اعتزام أنقرة إرسال 3 آلاف شرطي للإسهام في دعم سلامة وأمن بطولة كأس العالم.