https://arabic.sputniknews.com/20220515/مسؤول-إيراني-ندرس-تصدير-الغاز-إلى-أوروبا-1062248679.html

مسؤول إيراني: ندرس تصدير الغاز إلى أوروبا

مسؤول إيراني: ندرس تصدير الغاز إلى أوروبا

قال مجيد تشكني، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، اليوم الأحد، إن الشركة تدرس تصدير الغاز إلى أوروبا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T09:41+0000

2022-05-15T09:41+0000

2022-05-15T09:41+0000

إيران

أخبار العالم الآن

بيع النفط

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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات مجيد تشكني جاءت على هامش فعاليات المعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات، والذي يعقد في العاصمة الإيرانية، طهران.وأكد المسؤول الإيراني أن شركة بلاده لم تتوصل إلى نتائج حيال موضوع تصدير الغاز إلى أوروبا، لكن إيران لطالما تتابع تطوير دبلوماسية الطاقة والتوسع بالأسواق العالمية.وأوضح مجيد تشكني أن عقد توريد الغاز الإيراني إلى العراق سينتهي العام المقبل، مشيرا إلى أن الطرفين الإيراني والعراقي قيد صياغة عقد جديد بينهما، لافتا إلى أن الجانبين قد أبرما مذكرة تفاهم حول زيادة صادرات الغاز في الأسابيع الأخيرة.وأوضح المسؤول الإيراني أنه بحسب مذكرة التفاهم الإيرانية العراقية تم زيادة تدفقات الغاز بحسب حاجة العراق، مشيرا إلى أنه بحسب المذكرة فإن العراق سيسدد ديونه إلى إيران في شهر مايو/أيار الجاري.وأضاف مجيد تشكني، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن الديون الإيرانية المستحقة على العراق تبلغ 1.6 مليار دولار.وفي السابع من الشهر الجاري، أعلن حميد حسيني رئيس اتحاد مصدري المشتقات النفطية الإيرانية، أن صادرات بلاده من مشتقات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغت 25 مليار دولار في العام المالي المنتهي 20 مارس/آذار 2022.وقال حسيني إن قيمة صادرات المشتقات النفطية والغاز والبتروكيماويات بلغت 25 مليار دولار من إجمالي صادرات البلاد البالغة 48 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، معتبرا أن هذه حصة ملحوظة في ظل الحظر المفروض على طهران.وتوقع حسيني أن تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية حتى نهاية العام المالي الحالي 20 مارس 2023، 48 مليار دولار وأن تستحوذ المشتقات على نحو 58% منها.وأشار إلى أن صادرات القطران التي كانت أقل من 100 ألف طن تضاعفت قيمتها مثل النفط وذلك على خلفية ارتفاع سعره العالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/25-مليار-دولار-قيمة-صادرات-المشتقات-النفطية-الإيرانية-خلال-العام-المالي-الماضي-1061969377.html

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إيران, أخبار العالم الآن, بيع النفط