https://arabic.sputniknews.com/20220515/مصر-تجري-محادثات-مع-الهند-لاستثنائها-من-قرار-حظر-تصدير-القمح-1062248961.html
مصر تجري محادثات مع الهند لاستثنائها من قرار حظر تصدير القمح
مصر تجري محادثات مع الهند لاستثنائها من قرار حظر تصدير القمح
كشف مسؤول مصري أن بلاده تجري محادثات مع الهند للحصول على إعفاء من قرار حظر تصدير القمح. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T09:59+0000
2022-05-15T09:59+0000
2022-05-15T09:59+0000
مصر
أخبار الهند اليوم
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وقال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار لـ"رويترز"، إن هناك محادثات جارية بين القاهرة ونيودلهي على أعلى المستويات لتكون مصر جزءا من استثناءات هذا القرار.وأضاف العطار أن هناك اتصالا مستمرا مع السفير المصري لدى نيودلهي حول هذا الأمر.وكانت الهند قد أعلنت أمس السبت حظر صادراتها من القمح، بسبب موجة حارة أدت إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.واليوم الأحد، قالت الحكومة الهندية إنها ستستمر في السماح بتصدير القمح الذي تم التعاقد عليه سابقا وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".يذكر أن وزارة الزراعة المصرية قد وافقت في أبريل/نيسان الماضي على الهند كمصدر لإمدادات القمح.وتعمل مصر على تنويع مصادر مشترياتها، وتجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة كما تدرس أيضا استيراد قمح من باكستان والمكسيك.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الهند-تسمح-بتصدير-القمح-للدول-المحتاجة-رغم-قرار-الحظر-1062245381.html
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مصر, أخبار الهند اليوم
مصر تجري محادثات مع الهند لاستثنائها من قرار حظر تصدير القمح
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كشف مسؤول مصري أن بلاده تجري محادثات مع الهند للحصول على إعفاء من قرار حظر تصدير القمح.
وقال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار لـ"رويترز"، إن هناك محادثات جارية بين القاهرة ونيودلهي على أعلى المستويات لتكون مصر جزءا من استثناءات هذا القرار.
وأضاف العطار أن هناك اتصالا مستمرا مع السفير المصري لدى نيودلهي حول هذا الأمر.
وكانت الهند
قد أعلنت أمس السبت حظر صادراتها من القمح، بسبب موجة حارة أدت إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
واليوم الأحد، قالت الحكومة الهندية إنها ستستمر في السماح بتصدير القمح الذي تم التعاقد عليه سابقا وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".
يذكر أن وزارة الزراعة المصرية قد وافقت في أبريل/نيسان الماضي على الهند كمصدر لإمدادات القمح.
وتعمل مصر
على تنويع مصادر مشترياتها، وتجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة كما تدرس أيضا استيراد قمح من باكستان والمكسيك.