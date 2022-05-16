https://arabic.sputniknews.com/20220516/أمريكا-عن-أول-رحلة-جوية-بين-صنعاء-وعمان-منذ-6-سنوات-نتطلع-لتنفيذ-باقي-بنود-الهدنة-1062300936.html

أمريكا عن أول رحلة جوية بين صنعاء وعمان منذ 6 سنوات: نتطلع لتنفيذ باقي بنود الهدنة

أمريكا عن أول رحلة جوية بين صنعاء وعمان منذ 6 سنوات: نتطلع لتنفيذ باقي بنود الهدنة

علقت أمريكا على انطلاق أول رحلة طيران بين صنعاء وعمّان، اليوم الاثنين، ‏لتخفيف معاناة اليمنيين‎.‎ 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T13:09+0000

2022-05-16T13:09+0000

2022-05-16T13:09+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الحرب على اليمن

العالم

العالم العربي

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وكتبت السفارة الأمريكية في اليمن على "تويتر": "نرحب برحلة اليوم بين صنعاء وعمان، وهي الأولى منذ عام 2016".وتابعت السفارة الأمريكية أنها "تتطلع إلى تنفيذ باقي بنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق المؤدية إلى تعز، ودعت جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل سلام دائم".وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في بيان له إن بلاده "ترحب برحلة اليوم بين صنعاء، اليمن، وعمّان، الأردن، وهي أول رحلة تجارية من صنعاء منذ عام 2016".وأضاف: "نأمل أن تمكن الرحلة اليمنيين من السفر لرؤية أحبائهم، وطلب الرعاية الطبية، والحصول على راحة من النزاع.وتابع بلينكن أن "أمريكا تقدّر جهود حكومة الجمهورية اليمنية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمكين هذه الرحلة وتشكر المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية على دعمهما".وواصل بلينكن: "تشجع أمريكا الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لدفع جهود السلام على نطاق أوسع من أجل الشعب اليمني، وتلتزم الولايات المتحدة بدعم الجهود اليمنية لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا للبلاد".ومنذ التاسع من أغسطس/ آب عام 2016، يفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، حظرا على رحلات الطيران في مطار صنعاء، حيث تم إيقاف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويتطلب تسيير رحلات الطيران من مطار صنعاء تنسيقا وتصريحات مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يسيطر على الأجواء اليمنية.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده الرياض من جهة أخرى، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة ومنها العاصمة صنعاء منذ أواخر 2014.وأودى الصراع في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/اليمن-إعلان-موعد-بدء-الرحلات-الجوية-بين-صنعاء-وعمان-1062253625.html

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