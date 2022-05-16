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https://arabic.sputniknews.com/20220516/الأهلي-المصري-يشكر-ليفربول-ومحمد-صلاح-بعد-واقعة-مؤمن-زكريا-1062319593.html
الأهلي المصري يشكر ليفربول ومحمد صلاح بعد واقعة مؤمن زكريا
الأهلي المصري يشكر ليفربول ومحمد صلاح بعد واقعة مؤمن زكريا
وجه الأهلي المصري، رسالة شكر إلى ليفربول الإنجليزي ولاعبيه وعلى رأسهم المصري محمد صلاح بعد الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي مع لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T21:42+0000
2022-05-16T21:42+0000
ليفربول
نادي الأهلي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال الأهلي في بيانه، إنه "يتقدم بعظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التي قام بها لاعبو ليفربول، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا الذي يخضع للعلاج في الوقت الحالي بعد تعرضه لأزمة صحية اضطر معها إلى الابتعاد عن كرة القدم منذ عام 2018".وأضاف البيان: "تلك اللحظة لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي، وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذي يحققه مع ناديه في كل البطولات".ولعب مؤمن زكريا (34 عاماً) مع الأهلي المصري قبل أن يصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه أمس السبت بركلات الترجيح 6-5 على تشيلسي بملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.وعقب المباراة، ظهر صلاح برفقة زكريا داخل غرف الملابس، وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي المصري السابق، نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.
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ليفربول, نادي الأهلي, أخبار الدوري الإنجليزي

الأهلي المصري يشكر ليفربول ومحمد صلاح بعد واقعة مؤمن زكريا

21:42 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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وجه الأهلي المصري، رسالة شكر إلى ليفربول الإنجليزي ولاعبيه وعلى رأسهم المصري محمد صلاح بعد الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي مع لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.
وقال الأهلي في بيانه، إنه "يتقدم بعظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التي قام بها لاعبو ليفربول، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا الذي يخضع للعلاج في الوقت الحالي بعد تعرضه لأزمة صحية اضطر معها إلى الابتعاد عن كرة القدم منذ عام 2018".
وأضاف البيان: "تلك اللحظة لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي، وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذي يحققه مع ناديه في كل البطولات".
ولعب مؤمن زكريا (34 عاماً) مع الأهلي المصري قبل أن يصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه أمس السبت بركلات الترجيح 6-5 على تشيلسي بملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.
وعقب المباراة، ظهر صلاح برفقة زكريا داخل غرف الملابس، وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي المصري السابق، نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.
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