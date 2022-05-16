https://arabic.sputniknews.com/20220516/الرئيس-الجزائري-يعلن-عن-اتفاق-في-وجهات-النظر-مع-تركيا-بشأن-ما-يجري-في-ليبيا-1062313531.html
الرئيس الجزائري يعلن عن اتفاق في وجهات النظر مع تركيا بشأن ما يجري في ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن عن اتفاق في وجهات النظر مع تركيا بشأن ما يجري في ليبيا
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اتفاق تركيا والجزائر في وجهات النظر بشأن ما يجري في ليبيا. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T17:53+0000
2022-05-16T17:53+0000
2022-05-16T17:53+0000
أخبار تركيا اليوم
الجزائر
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وقال تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن "تركيا تتفق مع الجزائر فيما يخص الملف الليبي"، مضيفا "اتفقنا على تسوية الأزمة عبر الانتخابات.. لا حل إلا بانتخابات نزيهة تعيد السلطة للشعب الليبي".وأضاف "نحن متفقون على ضرورة وجود تشاور.. وجوهريا المهم هو الاتفاق على أن الحل يكون عبر الانتخابات".وتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق، إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقالت الرئاسة الجزائرية إن زيارة تبون إلى تركيا تستمر على مدى 3 أيام، وأن المباحثات مع الرئيس التركي تشمل أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.يذكر أن أردوغان، كان أول رئيس يزور الجزائر، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد في 2019، بينما تعد زيارة تبون إلى تركيا هي الأولى منذ تولى السلطة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار تركيا اليوم, الجزائر
الرئيس الجزائري يعلن عن اتفاق في وجهات النظر مع تركيا بشأن ما يجري في ليبيا
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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اتفاق تركيا والجزائر في وجهات النظر بشأن ما يجري في ليبيا.
وقال تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن "تركيا تتفق مع الجزائر فيما يخص الملف الليبي"، مضيفا "اتفقنا على تسوية الأزمة عبر الانتخابات.. لا حل إلا بانتخابات نزيهة تعيد السلطة للشعب الليبي".
وأضاف "نحن متفقون على ضرورة وجود تشاور.. وجوهريا المهم هو الاتفاق على أن الحل يكون عبر الانتخابات".
وتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق، إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن زيارة تبون إلى تركيا تستمر على مدى 3 أيام
، وأن المباحثات مع الرئيس التركي تشمل أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
يذكر أن أردوغان، كان أول رئيس يزور الجزائر
، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد في 2019، بينما تعد زيارة تبون إلى تركيا هي الأولى منذ تولى السلطة.