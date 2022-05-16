https://arabic.sputniknews.com/20220516/السفير-الكندي-بالقاهرة-محمد-صلاح-له-قلب-كبير-بحجم-مصر-1062303027.html
السفير الكندي بالقاهرة: محمد صلاح له قلب كبير بحجم مصر
السفير الكندي بالقاهرة: محمد صلاح له قلب كبير بحجم مصر
صرح السفير الكندي في القاهرة، لوي دوما، اليوم الإثنين، بأن نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، "له قلب كبير بحجم مصر". 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:21+0000
2022-05-16T13:21+0000
2022-05-16T13:21+0000
مجتمع
رياضة
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ونشر دوما عبر حسابه على تويتر صورتين لمحمد صلاح إحداهما تظهر لقطة مواساته لأحد لاعبي منتخب المغرب في أعقاب فوز منتخب مصر على نظيره المغربي في كأس الأمم الأفريقية الماضي.وأظهرت الصورة الأخرى التي نشرها السفير الكندي مواساة صلاح لأحد لاعبي فريق تشيلسي في أعقاب فوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي وهزيمة تشيلسي بركلات الترجيح.وعلق السفير على الصوتين قائلا: "أتذكرون تلك الصورة التي أعقبت مباراة مصر والمغرب؟ هذه الصورة الأخرى كانت في المباراة ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي"، واختتم قائلا: "محمد صلاح له قلب كبير بحجم مصر، كل الاحترام له".وفي وقت سابق، نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، يوم السبت الماضي، بعد تفوقه على غريمه تشيلسي بركلات الترجيح(6-5).توج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على غريمه التقليدي، تشيلسي، بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي.تبادل الفريقان، تشيلسي وليفربول، السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة، حيث استهل هذه المجريات محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما ارتقى لعرضية من أرنولد مسددا رأسية علت العارضة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
السفير الكندي بالقاهرة: محمد صلاح له قلب كبير بحجم مصر
تابعنا عبر
صرح السفير الكندي في القاهرة، لوي دوما، اليوم الإثنين، بأن نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، "له قلب كبير بحجم مصر".
ونشر دوما عبر حسابه على تويتر صورتين لمحمد صلاح إحداهما تظهر لقطة مواساته لأحد لاعبي منتخب المغرب في أعقاب فوز منتخب مصر على نظيره المغربي في كأس الأمم الأفريقية الماضي.
وأظهرت الصورة الأخرى التي نشرها السفير الكندي مواساة صلاح لأحد لاعبي فريق تشيلسي في أعقاب فوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي وهزيمة تشيلسي بركلات الترجيح.
وعلق السفير على الصوتين قائلا: "أتذكرون تلك الصورة التي أعقبت مباراة مصر والمغرب؟ هذه الصورة الأخرى كانت في المباراة ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي"، واختتم قائلا: "محمد صلاح له قلب كبير بحجم مصر، كل الاحترام له".
وفي وقت سابق، نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي
للمرة الثامنة في تاريخه، يوم السبت الماضي، بعد تفوقه على غريمه تشيلسي بركلات الترجيح(6-5).
توج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على غريمه التقليدي، تشيلسي، بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي.
تبادل الفريقان، تشيلسي وليفربول، السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة، حيث استهل هذه المجريات محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما ارتقى لعرضية من أرنولد مسددا رأسية علت العارضة.