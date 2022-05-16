https://arabic.sputniknews.com/20220516/السويد-نحتاج-ضمانات-أمنية-رسمية-متزامنة-مع-الانضمام-لحلف-الناتو-1062296439.html
السويد: نحتاج ضمانات أمنية رسمية متزامنة مع الانضمام لحلف الناتو
السويد: نحتاج ضمانات أمنية رسمية متزامنة مع الانضمام لحلف الناتو
اعتبرت ماغدالينا أندرسون رئيسة الوزراء السويدية أن هناك "تغييرا تاريخيا في خط السياسة الأمنية لبلادها" التي تستعد للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:48+0000
2022-05-16T11:48+0000
2022-05-16T11:48+0000
السويد
الناتو
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وقالت أندرسون خلال نقاش برلماني اليوم الاثنين إن: "السويد بحاجة إلى ضمانات أمنية رسمية مصاحبة للحصول على عضوية الناتو"، مضيفة أن بلادها تعمل جنبا إلى جنب مع فنلندا المجاورة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".يتوقع أن تعلن السويد نيتها السعي للحصول على عضوية الحلف العسكري المكون من 30 دولة في وقت لاحق الاثنين.جاءت الخطوة في السويد التي بقيت خارج تحالفات عسكرية منذ حروب نابليون، بعد أن أعلنت فنلندا يوم الأحد أنها ستسعى هي الأخرى للانضمام إلى الناتو.وفي أعقاب إعلان فنلندا والسويد، قراراً رسمياً بانضمامهما إلى حلف الناتو، عبر الكرملين، اليوم الاثنين، عن قلقه، موضحا أنه يجري تحليلًا معمقًا ومتابعة للعواقب عن كثب حول آفاق ضمان أمن روسيا الاتحادية.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "لقد قلنا بالفعل إنه بالنسبة لنا هذه قضية نراقبها بعناية؛ هناك سبب لإجراء تحليل معمق للغاية للعواقب المحتملة؛ لا نعتقد أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيعزز بطريقة ما أو يحسن البنية الأمنية في قارتنا".وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال في وقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون مرحبا به، مشيرا إلى أن عملية انضمامهما ستكون سلسة وسريعة.في حين أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد بالانضمام إلى حلف الناتو، قائلا إنه من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الخارجية-الروسية-توضح-رد-فعل-البلاد-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-1062286188.html
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السويد, الناتو
السويد: نحتاج ضمانات أمنية رسمية متزامنة مع الانضمام لحلف الناتو
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اعتبرت ماغدالينا أندرسون رئيسة الوزراء السويدية أن هناك "تغييرا تاريخيا في خط السياسة الأمنية لبلادها" التي تستعد للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت أندرسون خلال نقاش برلماني اليوم الاثنين إن: "السويد بحاجة إلى ضمانات أمنية رسمية مصاحبة للحصول على عضوية الناتو"، مضيفة أن بلادها تعمل جنبا إلى جنب مع فنلندا المجاورة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
يتوقع أن تعلن السويد نيتها السعي للحصول على عضوية الحلف العسكري المكون من 30 دولة في وقت لاحق الاثنين.
جاءت الخطوة في السويد التي بقيت خارج تحالفات عسكرية منذ حروب نابليون، بعد أن أعلنت فنلندا يوم الأحد أنها ستسعى هي الأخرى للانضمام إلى الناتو.
وفي أعقاب إعلان فنلندا والسويد، قراراً رسمياً
بانضمامهما إلى حلف الناتو، عبر الكرملين، اليوم الاثنين، عن قلقه، موضحا أنه يجري تحليلًا معمقًا ومتابعة للعواقب عن كثب حول آفاق ضمان أمن روسيا الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "لقد قلنا بالفعل إنه بالنسبة لنا هذه قضية نراقبها بعناية؛ هناك سبب لإجراء تحليل معمق للغاية للعواقب المحتملة؛ لا نعتقد أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيعزز بطريقة ما أو يحسن البنية الأمنية في قارتنا".
وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال في وقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون مرحبا به، مشيرا إلى أن عملية انضمامهما ستكون سلسة وسريعة.
في حين أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد بالانضمام إلى حلف الناتو، قائلا إنه من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار.