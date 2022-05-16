https://arabic.sputniknews.com/20220516/دبلوماسي-روسيا-تأمل-بأن-تأخذ-فنلندا-في-الاعتبار-مصالحها-الوطنية-بعد-انضمامها-إلى-الناتو-1062293848.html
دبلوماسي: روسيا تأمل بأن تأخذ فنلندا في الاعتبار مصالحها الوطنية بعد انضمامها إلى الناتو
دبلوماسي: روسيا تأمل بأن تأخذ فنلندا في الاعتبار مصالحها الوطنية بعد انضمامها إلى الناتو
أعرب السفير الروسي لدى فنلندا، بافيل كوزنتسوف، اليوم الاثنين، عن أمله بألا يغير انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مسارها البراغماتي، القائم على أساس... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:49+0000
2022-05-16T10:49+0000
2022-05-16T10:49+0000
روسيا
فنلندا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوزنتسوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "دعونا نرى الخطوات العملية التي سيتخذها الفنلنديون بعد انضمامهم إلى الناتو".لكنني أعتقد، أن فنلندا، داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الناتو، ستظل تأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية، نظرا لتاريخنا وحدودنا المشتركة البالغة 1350 كيلومترا، وستظل تحاول بناء خطها في الناتو، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف واهتمامات روسيا".وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت فنلندا والسويدعن إمكانية تخليهما عن وضع الحياد، الذي دام لسنوات، والانضمام إلى حلف الناتو، وذلك بدعوى تداعيات العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بوقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون مرحبا به، مشيرا إلى أن عملية انضمامهما ستكون سلسة وسريعة.وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لن يمر دون رد فعل سياسي من موسكو.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بوقت سابق من اليوم، أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري، بعد قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الخارجية-الروسية-توضح-رد-فعل-البلاد-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-1062286188.html
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روسيا, فنلندا, الناتو
دبلوماسي: روسيا تأمل بأن تأخذ فنلندا في الاعتبار مصالحها الوطنية بعد انضمامها إلى الناتو
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أعرب السفير الروسي لدى فنلندا، بافيل كوزنتسوف، اليوم الاثنين، عن أمله بألا يغير انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مسارها البراغماتي، القائم على أساس مراعاة المصالح الوطنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوزنتسوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "دعونا نرى الخطوات العملية التي سيتخذها الفنلنديون بعد انضمامهم إلى الناتو".
لكنني أعتقد، أن فنلندا، داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الناتو، ستظل تأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية، نظرا لتاريخنا وحدودنا المشتركة البالغة 1350 كيلومترا، وستظل تحاول بناء خطها في الناتو، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف واهتمامات روسيا".
وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت فنلندا والسويدعن إمكانية تخليهما عن وضع الحياد، الذي دام لسنوات، والانضمام إلى حلف الناتو
، وذلك بدعوى تداعيات العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.
وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بوقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون مرحبا به، مشيرا إلى أن عملية انضمامهما ستكون سلسة وسريعة.
وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
، لن يمر دون رد فعل سياسي من موسكو.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بوقت سابق من اليوم، أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري، بعد قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.