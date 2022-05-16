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ريابكوف حول خطط الناتو تصنيف روسيا كتهديد مباشر: يتعين علينا مواءمة هذا التقييم
ريابكوف حول خطط الناتو تصنيف روسيا كتهديد مباشر: يتعين علينا مواءمة هذا التقييم
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، تعليقا على خطط حلف شمال الأطلسي لتصنيف روسيا كتهديد مباشر للحلف بأنه سيتعين على بلاده مؤاءمة هذا التقييم. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:26+0000
2022-05-16T15:26+0000
روسيا
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "وسنشكل تهديدا مباشرا لهم، لكي نرتقي إلى مستوى هذا التقييم".وسبق أن ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مسؤول في حلف الناتو لم تذكر اسمه، أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والذي سيتم اعتماده في قمة الناتو في حزيران/ يونيو المقبل في مدريد، يمكن أن يصنف سلوك روسيا كـ "تهديد مباشر".وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت فنلندا والسويدعن إمكانية تخليهما عن وضع الحياد، الذي دام لسنوات، والانضمام إلى حلف الناتو، وذلك بدعوى تداعيات العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لن يمر دون رد فعل سياسي من موسكو.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بوقت سابق من اليوم، أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري، بعد قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/دبلوماسي-روسيا-تأمل-بأن-تأخذ-فنلندا-في-الاعتبار-مصالحها-الوطنية-بعد-انضمامها-إلى-الناتو-1062293848.html
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روسيا, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, الناتو

ريابكوف حول خطط الناتو تصنيف روسيا كتهديد مباشر: يتعين علينا مواءمة هذا التقييم

15:26 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovech / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovech
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، تعليقا على خطط حلف شمال الأطلسي لتصنيف روسيا كتهديد مباشر للحلف بأنه سيتعين على بلاده مؤاءمة هذا التقييم.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "وسنشكل تهديدا مباشرا لهم، لكي نرتقي إلى مستوى هذا التقييم".
وسبق أن ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مسؤول في حلف الناتو لم تذكر اسمه، أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والذي سيتم اعتماده في قمة الناتو في حزيران/ يونيو المقبل في مدريد، يمكن أن يصنف سلوك روسيا كـ "تهديد مباشر".
وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت فنلندا والسويدعن إمكانية تخليهما عن وضع الحياد، الذي دام لسنوات، والانضمام إلى حلف الناتو، وذلك بدعوى تداعيات العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.
وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لن يمر دون رد فعل سياسي من موسكو.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بوقت سابق من اليوم، أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري، بعد قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
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