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"غازبروم" صادرات الغاز الروسي إلى الصين تشهد نموا مستمرا بموجب عقد جديد
"غازبروم" صادرات الغاز الروسي إلى الصين تشهد نموا مستمرا بموجب عقد جديد
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا" تواصل النمو بموجب عقد جديد. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:45+0000
2022-05-16T13:45+0000
اقتصاد
روسيا
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ونوهت الشركة الروسية إلى أن الصادرات تشهد نموا مستمرا بموجب عقد طويل الأمد بين "غازبروم" و "سي إن بي سي".وكانت شركة "غازبروم" قد أعلنت في بداية الشهر الجاري أن تصدير الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا مستمر في النمو، حيث نما في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان بنسبة 60% تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.يتم توريد الغاز الروسي إلى المنطقة عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا. وقد بدأت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب في نهاية عام 2019 وفي عام 2020 بلغت 4.1 مليار متر مكعب.مع تقدم المشروع، من المخطط زيادة حجم عمليات التسليم سنويًا حتى الوصول إلى السعة السنوية للتصميم البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025. ومع مراعاة الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها في فبراير/شباط، يمكن أن تصل الطاقة الإجمالية للشحنات إلى الصين عبر طريق "الشرق الأقصى" إلى 48 مليار متر مكعب سنويًا.".
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اقتصاد, روسيا

"غازبروم" صادرات الغاز الروسي إلى الصين تشهد نموا مستمرا بموجب عقد جديد

13:45 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا" تواصل النمو بموجب عقد جديد.
ونوهت الشركة الروسية إلى أن الصادرات تشهد نموا مستمرا بموجب عقد طويل الأمد بين "غازبروم" و "سي إن بي سي".

وقالت الشركة في بيان على قناتها الرسمية في تلغرام، إن "صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا تنمو كجزء من عقد ثنائي طويل الأجل بين غازبروم وسي إن بي سي (CNPC)".

وكانت شركة "غازبروم" قد أعلنت في بداية الشهر الجاري أن تصدير الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا مستمر في النمو، حيث نما في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان بنسبة 60% تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

"صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا تتزايد بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين شركة غازبروم وشركة CNPC.. يتجاوز حجم عمليات التسليم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 نفس الفترة من العام الماضي بنحو 60%".

شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي
غازبروم
يتم توريد الغاز الروسي إلى المنطقة عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا. وقد بدأت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب في نهاية عام 2019 وفي عام 2020 بلغت 4.1 مليار متر مكعب.
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مع تقدم المشروع، من المخطط زيادة حجم عمليات التسليم سنويًا حتى الوصول إلى السعة السنوية للتصميم البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025. ومع مراعاة الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها في فبراير/شباط، يمكن أن تصل الطاقة الإجمالية للشحنات إلى الصين عبر طريق "الشرق الأقصى" إلى 48 مليار متر مكعب سنويًا.".
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