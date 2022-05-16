https://arabic.sputniknews.com/20220516/مالي-تعلن-إحباط-محاولة-انقلابية-مدعومة-من-دولة-غربية-1062319163.html
مالي تعلن إحباط محاولة انقلابية مدعومة من دولة غربية
مالي تعلن إحباط محاولة انقلابية مدعومة من دولة غربية
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مجموعة من الضباط ليلة 11 -12 أيار/ مايو الجاري. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T21:08+0000
2022-05-16T21:08+0000
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الرباط - سبوتنيك. وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن "الوضع تحت السيطرة" وإن "المعتقلين سيتم وضعهم تحت تصرف العدالة وتم فتح التحقيق في القضية".وأوضح البيان أن "المحاولة قام بها مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف كانوا مدعومين من دولة غربية"، دون الكشف عنها.يأتي الإعلان عن هذه المحاولة عقب أيام من حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أنهى حكم الرئيس الانتقالي باه نداو، وبدء مرحلة انتقالية جديدة يقودها العقيد اسيمي غويتا من المتوقع أن تستمر ثلاث سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مالي-تعلن-الانسحاب-من-جميع-تحالفات-مجموعة-دول-الساحل-الخمس-1062281219.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مصر الآن
مالي تعلن إحباط محاولة انقلابية مدعومة من دولة غربية
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أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مجموعة من الضباط ليلة 11 -12 أيار/ مايو الجاري.
الرباط - سبوتنيك
. وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن "الوضع تحت السيطرة" وإن "المعتقلين سيتم وضعهم تحت تصرف العدالة وتم فتح التحقيق في القضية".
وأوضح البيان أن "المحاولة قام بها مجموعة صغيرة من الضباط
وضباط الصف كانوا مدعومين من دولة غربية"، دون الكشف عنها.
يأتي الإعلان عن هذه المحاولة عقب أيام من حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أنهى حكم الرئيس
الانتقالي باه نداو، وبدء مرحلة انتقالية جديدة يقودها العقيد اسيمي غويتا من المتوقع أن تستمر ثلاث سنوات.