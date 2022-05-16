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مالي تعلن إحباط محاولة انقلابية مدعومة من دولة غربية
مالي تعلن إحباط محاولة انقلابية مدعومة من دولة غربية
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مجموعة من الضباط ليلة 11 -12 أيار/ مايو الجاري. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
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الرباط - سبوتنيك. وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن "الوضع تحت السيطرة" وإن "المعتقلين سيتم وضعهم تحت تصرف العدالة وتم فتح التحقيق في القضية".وأوضح البيان أن "المحاولة قام بها مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف كانوا مدعومين من دولة غربية"، دون الكشف عنها.يأتي الإعلان عن هذه المحاولة عقب أيام من حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أنهى حكم الرئيس الانتقالي باه نداو، وبدء مرحلة انتقالية جديدة يقودها العقيد اسيمي غويتا من المتوقع أن تستمر ثلاث سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مالي-تعلن-الانسحاب-من-جميع-تحالفات-مجموعة-دول-الساحل-الخمس-1062281219.html
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العالم, أخبار مصر الآن

مالي تعلن إحباط محاولة انقلابية مدعومة من دولة غربية

21:08 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مجموعة من الضباط ليلة 11 -12 أيار/ مايو الجاري.
الرباط - سبوتنيك. وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن "الوضع تحت السيطرة" وإن "المعتقلين سيتم وضعهم تحت تصرف العدالة وتم فتح التحقيق في القضية".
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
مالي تعلن الانسحاب من جميع تحالفات مجموعة دول الساحل الخمس
أمس, 20:59 GMT
وأوضح البيان أن "المحاولة قام بها مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف كانوا مدعومين من دولة غربية"، دون الكشف عنها.
يأتي الإعلان عن هذه المحاولة عقب أيام من حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أنهى حكم الرئيس الانتقالي باه نداو، وبدء مرحلة انتقالية جديدة يقودها العقيد اسيمي غويتا من المتوقع أن تستمر ثلاث سنوات.
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