https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-الداخلية-اللبناني-يعلن-الفائزين-في-الانتخابات-البرلمانية-بالدائرة-الثالثة-1062320059.html

وزير الداخلية اللبناني يعلن الفائزين في الانتخابات البرلمانية بالدائرة الثالثة

وزير الداخلية اللبناني يعلن الفائزين في الانتخابات البرلمانية بالدائرة الثالثة

أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، نتائج الانتخابات البرلمانية في دائرة الجنوب الثالثة ودائرة الشمال الثالثة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T22:40+0000

2022-05-16T22:40+0000

2022-05-16T23:06+0000

أخبار لبنان

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وقال الوزير في مؤتمر صحفي، "الفائزون رسميا في دائرة الجنوب الثالثة (حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل والنبطية): حسن فضل الله - محمد رعد - علي فياض - هاني قبيسي - علي حسن خليل -الياس جرادي -أيوب حميد -قاسم هاشم -فراس حمدان -أشرف بيضون -ناصر جابر".وتابع: "الفائزون في دائرة الشمال الثالثة (بشري وزغرتا والبترون والكورة): جبران باسيل - جورج عطا لله -ستريدا جعجع -وليم طوق -ميشال معوض -طوني فرنجية -غياث يزبك -أديب عبد المسيح -ميشال الدويهي".من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في كلمة قصيرة له عقب انتهاء عملية الاقتراع، أن لبنان خرج "بنصر كبير للدولة وللمواطنين"، وتابع "اليوم مشهودٌ له والدولة تحرّكت بكل عناصرها في هذه العملية الانتخابية وهذا إنجاز نفخر به وهذا هو لبنان الذي نريده".واعتبر ميقاتي أن "كل انتخابات تحصل فيها شوائب وقد تمكنت الفرق المعنية من معالجتها".وتتنافس في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".

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