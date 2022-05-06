https://arabic.sputniknews.com/20220506/والدة-مبابي-تنفي-موافقته-على-البقاء-في-باريس-سان-جيرمان-1061910475.html

والدة مبابي تنفي موافقته على البقاء في باريس سان جيرمان

والدة مبابي تنفي موافقته على البقاء في باريس سان جيرمان

نفت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، تقريرا فرنسيا يفيد بأن ابنها وافق من حيث المبدأ على البقاء في الفريق لمدة تصل إلى ثلاث سنوات... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T11:19+0000

2022-05-06T11:19+0000

2022-05-06T11:19+0000

رياضة

مجتمع

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وقالت صحيفة "لو باريزيان"، أمس الخميس، أن مالكي باريس سان جيرمان القطريين عرضوا على مبابي راتبا قدره 50 مليون يورو (53 مليون دولار) في الموسم ومكافأة ولاء قدرها 100 مليون يورو إذا بقي في صفوف الفريق، حسبما نقلت "فرانس برس".وأضاف التقرير أن النادي عرض عقدا لمدة عامين وأن يكون البقاء للسنة الثالثة اختياريا.وغردت العماري قائلة إن المهاجم الفرنسي الفائز بكأس العالم لم يتخذ قرارًا بعد، وأوضحت "لا يوجد اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان (أو مع أي ناد آخر)"، وأن "المناقشات حول مستقبل كيليان مستمرة بهدوء للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل، مع احترام جميع الأطراف المعنية".ولم يخف مبابي، البالغ من العمر 23 عامًا، رغبته في اللعب مع الريال، الذي وصل هذا الأسبوع إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أيام فقط من حصوله على لقبه الخامس والثلاثين في إسبانيا.يذكر أنه الغموض لا يزال محيطا بصفقة انتقال الفرنسي كليان مبابي، إلى ريال مدريد أو بقائه في نادي باريس سان جيرمان.وينتهي تعاقد مبابي في باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باتفاقه على الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

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رياضة, مجتمع