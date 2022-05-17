https://arabic.sputniknews.com/20220517/الأمم-المتحدة-تحذر-من-خطر-التصحر-في-العراق-1062368474.html
الأمم المتحدة تحذر من خطر التصحر في العراق
الأمم المتحدة تحذر من خطر التصحر في العراق
حذرت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، من خطر التصحر في العراق، مشيرة إلى أنه يعد مصدرا رئيسا للقلق في البلد العربي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T20:45+0000
2022-05-17T20:45+0000
2022-05-17T20:45+0000
أخبار العراق اليوم
تصحر
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جاء هذا في إحاطة استعرضتها أمام مجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية، اليوم الثلاثاء.وقالت المسؤولة الأممية إن: "العواصف الترابية الحالية تفوق بكثير ما شهده العراق في السنوات الأخيرة".خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.وتسببت العواصف الترابية في وفاة واحدة وآلاف الإصابات بالاختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.وقبل يومين، توقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، استمرار الشح المائي في البلاد للموسم الرابع على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/العراق-وزارة-الموارد-المائية-تكشف-سبب-انخفاض-منسوب-نهر-دجلة-1062240519.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, تصحر
الأمم المتحدة تحذر من خطر التصحر في العراق
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حذرت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، من خطر التصحر في العراق، مشيرة إلى أنه يعد مصدرا رئيسا للقلق في البلد العربي.
جاء هذا في إحاطة استعرضتها أمام مجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية
، اليوم الثلاثاء.
وقالت المسؤولة الأممية إن: "العواصف الترابية الحالية تفوق بكثير ما شهده العراق في السنوات الأخيرة".
خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة
بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.
وتسببت العواصف الترابية في وفاة واحدة وآلاف الإصابات بالاختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.
وقبل يومين، توقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، استمرار الشح المائي في البلاد للموسم الرابع على التوالي.