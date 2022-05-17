https://arabic.sputniknews.com/20220517/الدفاع-الروسية-مسلحو-آزوف-وأيدار-جهزوا-مواقع-قتالية-في-المدارس-والمستشفيات-في-دونباس-1062365024.html
الدفاع الروسية: مسلحو "آزوف" و"أيدار" جهزوا مواقع قتالية في المدارس والمستشفيات في دونباس
الدفاع الروسية: مسلحو "آزوف" و"أيدار" جهزوا مواقع قتالية في المدارس والمستشفيات في دونباس
قال رئيس مركز مراقبة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، يوم الثلاثاء، إن مسلحي "آزوف" و "أيدار" (تنظيمات محظورة في روسيا) قد جهزوا... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T19:13+0000
2022-05-17T19:13+0000
2022-05-17T19:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأشار ميزينتسيف إلى إن "النازيين الجدد في كتيبة آزوف (المحظورة في روسيا): في ميرنوغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية، في مبنى روضة الأطفال رقم 19، الواقع في منطقة فوستوشني الصغيرة، ومدرسة داخلية على طول شارع (إلـ.تشايكينا)، قاموا بتجهيز النقاط والثكنات، وتم وضع العربات المدرعة والمدفعية على مقربة من الأحياء السكنية".ونوه في ميزينتسيف، إلى أن النازيينن قاموا بتجهيز مواقع لإطلاق النار في زابوروجي، ووضعوا مستودعات الذخيرة في الطوابق السفلية من المستشفيات الواقعة في شارع سوبورني وبوبيدي، في الوقت نفسه، تم احتجاز موظفي المستشفى والمرضى كـ "درع بشري".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/تعرض-نقطة-حدودية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-لقصف-من-الجانب-الأوكراني--1062363563.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: مسلحو "آزوف" و"أيدار" جهزوا مواقع قتالية في المدارس والمستشفيات في دونباس
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قال رئيس مركز مراقبة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، يوم الثلاثاء، إن مسلحي "آزوف" و "أيدار" (تنظيمات محظورة في روسيا) قد جهزوا مواقع عسكرية في رياض الأطفال والكنائس والمستشفيات في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف ودنيبروبتروفسك وزابوروجي.
وأشار ميزينتسيف إلى إن "النازيين الجدد في كتيبة
آزوف (المحظورة في روسيا): في ميرنوغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية، في مبنى روضة الأطفال رقم 19، الواقع في منطقة فوستوشني الصغيرة، ومدرسة داخلية على طول شارع (إلـ.تشايكينا)، قاموا بتجهيز النقاط والثكنات، وتم وضع العربات المدرعة والمدفعية على مقربة من الأحياء السكنية".
وأوضح ميزينتسيف أن مسلحي "آزوف" في منطقة بوروفايا خاركوف قاموا بتجهيز ثكنات في مبنى المدرسة وفي روضة بيريزكا، ووضعوا معدات عسكرية ثقيلة ومدفعية وهاون على أراضيها. و في الطوابق السفلية يحتجز القوميون المتطرفون، المدنيين قسرا مع الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، قام مسلحو كتيبة "آيدار" بتجهيز مواقع إطلاق النار، ووضعوا المدفعية والهاون على أراضي كنيسة (تسبيح السيدة) في بافلوغراد، منطقة دنيبروبتروفسك، على مقربة من المناطق السكنية المكتظة بالسكان.
ونوه في ميزينتسيف، إلى أن النازيينن قاموا بتجهيز مواقع لإطلاق النار في زابوروجي، ووضعوا مستودعات الذخيرة في الطوابق السفلية من المستشفيات الواقعة في شارع سوبورني وبوبيدي، في الوقت نفسه، تم احتجاز موظفي المستشفى والمرضى كـ "درع بشري".