https://arabic.sputniknews.com/20220517/المبعوث-الأممي-الخاص-لليمن-مباحثات-تمديد-الهدنة-مستمرة-والأطراف-تتفهم-فوائدها-على-اليمنيين-1062359813.html
المبعوث الأممي الخاص لليمن: مباحثات تمديد الهدنة مستمرة والأطراف تتفهم فوائدها على اليمنيين
المبعوث الأممي الخاص لليمن: مباحثات تمديد الهدنة مستمرة والأطراف تتفهم فوائدها على اليمنيين
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، أن مباحثات تمديد الهدنة مستمرة وهناك تفهم واضح من الأطراف اليمنية حول فوائدها على اليمنيين، لافتا... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:50+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال غروندبرغ، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن "مباحثات تمديد الهدنة مستمرة وهناك تفهم واضح من الأطراف بشأن فوائدها على اليمنيين".وأختتم غروندبرغ، مؤكدة على استمرار التواصل مع الأطراف اليمنية لمناقشة فتح الطرق في محافظة تعز، لافتا إلى وجود إشارات إيجابية.وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/أنصار-الله-ترد-على-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-وتضع-شرطا-لفتح-الطرقات-في-مدينة-تعز-1062327422.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
المبعوث الأممي الخاص لليمن: مباحثات تمديد الهدنة مستمرة والأطراف تتفهم فوائدها على اليمنيين
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أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، أن مباحثات تمديد الهدنة مستمرة وهناك تفهم واضح من الأطراف اليمنية حول فوائدها على اليمنيين، لافتا إلى التواصل مع الأطراف لمناقشة فتح الطرق المعلقة محافظة تعز.
القاهرة- سبوتنيك. وقال غروندبرغ، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن "مباحثات تمديد الهدنة مستمرة
وهناك تفهم واضح من الأطراف بشأن فوائدها على اليمنيين".
وأوضح المبعوث الأممي أن الهدنة قابلة للتمديد في حال اتفاق الأطراف، متابعا "نؤكد أن هناك رغبة من الأطراف في ذلك".
وأختتم غروندبرغ، مؤكدة على استمرار التواصل مع الأطراف اليمنية لمناقشة فتح الطرق في محافظة تعز، لافتا إلى وجود إشارات إيجابية.
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيف
ة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.