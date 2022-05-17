https://arabic.sputniknews.com/20220517/تركيا-والكويت-تبحثان-التعاون-في-المجال-القضائي-1062358929.html
تركيا والكويت تبحثان التعاون في المجال القضائي
تركيا والكويت تبحثان التعاون في المجال القضائي
بحث مسؤولون كويتيون وأتراك تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:40+0000
2022-05-17T16:40+0000
2022-05-17T16:40+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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وشارك في المباحثات رئيس محكمة النقض التركية محمد أكارجا، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الكويتية أحمد العجيل، حسبما ذكرت صحيفة "النهار الكويتية"، اليوم الثلاثاء.وأكد العجيل، على عمق العلاقات والروابط الراسخة بين الدولتين، مؤكدا حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما خاصة في المجال القضائي.وأكد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على استقلال القضاء الكويتي ونزاهته.ولفت إلى أنه بحث مع الجانب التركي آليات تنفيذ الأحكام القضائية وتفعيلها في البلدين، إضافة إلى تذليل العقبات القانونية أمام المستثمرين الكويتيين في تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20210615/الحكومة-الكويتية-تطلب-مهلة-للرد-على-القضاء-بخصوص-منع-سفر-غير-المطعمين-1049253501.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
تركيا والكويت تبحثان التعاون في المجال القضائي
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بحث مسؤولون كويتيون وأتراك تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي.
وشارك في المباحثات رئيس محكمة النقض التركية محمد أكارجا، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الكويتية أحمد العجيل، حسبما ذكرت
صحيفة "النهار الكويتية"، اليوم الثلاثاء.
وأكد العجيل، على عمق العلاقات والروابط الراسخة بين الدولتين، مؤكدا حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما خاصة في المجال القضائي.
وأكد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء
على استقلال القضاء الكويتي ونزاهته.
ولفت إلى أنه بحث مع الجانب التركي آليات تنفيذ الأحكام القضائية
وتفعيلها في البلدين، إضافة إلى تذليل العقبات القانونية أمام المستثمرين الكويتيين في تركيا.