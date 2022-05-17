https://arabic.sputniknews.com/20220517/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-لا-نعتزم-التخلي-عن-الوثيقة-الأساسية-لمجلس-روسيا-الناتو-1062354394.html
نائب وزير الخارجية الروسي: لا نعتزم التخلي عن الوثيقة الأساسية لمجلس "روسيا– الناتو"
نائب وزير الخارجية الروسي: لا نعتزم التخلي عن الوثيقة الأساسية لمجلس "روسيا– الناتو"
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده "لن تفرح الدول الغربية"، ولن تتخلى عن الوثيقة الأساسية لمجلس "روسيا– الناتو". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T14:46+0000
2022-05-17T14:46+0000
2022-05-17T14:46+0000
روسيا
الناتو
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موسكو-سبوتنيك. وقال ريابكوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "نسمع أن الدول الأعضاء في [حلف شمال الأطلسي] الناتو، تعتزم، خلال القمة المقبلة بمدريد، في شهر حزيران/يونيو، اعتماد، ليس فقط مفهوما استراتيجيا محدثا، بل قرارا محددا حول نشر قوات ووسائل إضافية فيما يسمى بالجناح الشرقي.غير أنه، يوجد نقاشا متناقضا يجري داخل حلف شمال الأطلسي نفسه، حول كيفية امتثاله أو عدم امتثاله لبنود الوثيقة الأساسية لـ[مجلس] روسيا - الناتو".وأضاف، "إنهم [الدول الغربية] يواصلون هذه الضجة الاستفزازية، الهادفة إلى أن تفقد روسيا توازنها؛ وفي ذات الوقت يناقشون، فيما بينهم، المعاهدة وما العمل إذا كانت روسيا ستنسحب منها، في النهاية. لن نمنحهم تلك المتعة".وكان ريابكوف وصف قرار توسيع حلف الناتو بأنه خطأ فادح، له "عواقب بعيدة المدى"؛ مؤكدا أنه لا ينبغي أن تكون هناك أوهاما، بأن روسيا ستقبل، دون أي رد فعل، انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو
نائب وزير الخارجية الروسي: لا نعتزم التخلي عن الوثيقة الأساسية لمجلس "روسيا– الناتو"
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده "لن تفرح الدول الغربية"، ولن تتخلى عن الوثيقة الأساسية لمجلس "روسيا– الناتو".
موسكو-سبوتنيك. وقال ريابكوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "نسمع أن الدول الأعضاء في [حلف شمال الأطلسي] الناتو، تعتزم، خلال القمة المقبلة بمدريد، في شهر حزيران/يونيو، اعتماد، ليس فقط مفهوما استراتيجيا محدثا
، بل قرارا محددا حول نشر قوات ووسائل إضافية فيما يسمى بالجناح الشرقي.
غير أنه، يوجد نقاشا متناقضا يجري داخل حلف شمال الأطلسي نفسه، حول كيفية امتثاله أو عدم امتثاله لبنود الوثيقة الأساسية لـ[مجلس] روسيا - الناتو".
ووفقا لريابكوف، فإن هدف الدول الغربية كان، منذ البداية، أن يتم ازدراء هذه الوثيقة.
وأضاف، "إنهم [الدول الغربية] يواصلون هذه الضجة الاستفزازية
، الهادفة إلى أن تفقد روسيا توازنها؛ وفي ذات الوقت يناقشون، فيما بينهم، المعاهدة وما العمل إذا كانت روسيا ستنسحب منها، في النهاية. لن نمنحهم تلك المتعة".
وكان ريابكوف وصف قرار توسيع حلف الناتو بأنه خطأ فادح، له "عواقب بعيدة المدى"؛ مؤكدا أنه لا ينبغي أن تكون هناك أوهاما، بأن روسيا ستقبل، دون أي رد فعل، انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.